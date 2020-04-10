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تخنت من القعدة.. ثمرة منتشرة في الأسواق تنقص الوزن بسرعة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:50 م
اسماء محمد
يعاني عدد كبير من السيدات والرجال من زيادة الوزن في الفترة الأخيرة نظرا لكثرة الجلوس في المنزل وقلة الحركة والتهام الكثير من الاطعمة والمشروبات المحلاة أمام التلفاز أو شاشة الكمبيوتر.

نكشف في هذا التقرير عن فوائد فاكهة منسية تساعد في حرق الدهون وانقاص الوزن بسرعة وهى الموز غير الناضج.

وذكر موقع " healthline" أن الموز غني بالبكتين يحتوي الموز غير الناضج على النشا المقاوم ، والذي يعمل مثل الألياف القابلة للذوبان ويهرب من الهضم.

قد يعمل كل من البكتين والنشا المقاوم على خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات وتقليل الشهية عن طريق إبطاء إفراغ المعدة مما يقلل من الشعور بالجوع على مدار اليوم ويساهم في انقاص الوزن. 

يصنف الموز من المنخفض إلى المتوسط ​​في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) ، وهو مقياس - من 0-100 - لمدى سرعة زيادة الأطعمة لمستويات السكر في الدم حيث تبلغ قيمة GI للموز غير الناضج حوالي 30 ، في حين أن الموز الناضج يصل إلى حوالي 60. متوسط ​​القيمة لجميع الموز هو 51 

 يعني هذا أن الموز يجب ألا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم لدى الأفراد الأصحاء، لكن قد لا ينطبق هذا على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 .
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