فوائد غير متوقعة للمشروم .. لماذا كان يقتصر أكله على ملوك الفراعنة

توجد عدة فوائد للمشروم لا يعرفها عدد كبير من الناس ولعل هذا جعل كثيرون يهملون في تناولها حتى أصبحت أطباق المشروم بمختلف أنواعها من الأطعمة قليلة التواجد في عدد كبير من البلدان.

كان موك الفراعنة يحبون المشروم جدا ويعرفون أنه من أغنى الأطعمة الممتلئة بالعناصر الغذائية المفيدة لذا كانوا يستأثرون بتناوله ويحرمون العامة منه، وفي العصر الحديث أجريت العديد من الأبحاث العلمية عن فوائد

واهمية المشروم ذكر موقع " mnn " أن هناك 7 فوائد صحية للمشروم تم التوصل اليها من خلال الابحاث والدراسات، وهى:

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يحمي من السرطان خاصة البروستاتا

يقوى المناعة ضد الامراض

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يقلل الكوليسترول الضار

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غني بفيتامين "ب" و " د "

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يحتوى على مضادات اكسدة تحمى من اخطر الامراض

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يساعد فى علاج بعض انواع السرطان

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مكافحة أعراض الشيخوخة