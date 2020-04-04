ثمرة تجعل القلب أفضل في 6 أسابيع

يعد القلب من أهم أجهزة جسم الإنسان الحيوية التي تساعد في إمداد الأعضاء والأجهزة بالدم وللأسف يفاجأ البعض بالاصابة بأمراض القلب ولا يعلم سبب محدد لذلك.





وذكر موقع "readersdigest " أن التفاح من أغنى الثمار الطبيعية القادرة على حماية الجسم من أمراض عديدة ومنها أمراض القلب.





وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا ، ديفيس أن التفاح وعصير التفاح يساعدان في إبطاء عملية الأكسدة التي تتسبب تراكم اللويحات التي تؤدي إلى أمراض القلب.





أضاف المشاركون أن ثمرتان فقط من التفاح أو 12 أونصة من عصير التفاح إلى نظامهم الغذائي اليومي وكانت الآثار الإيجابية واضحة بعد ستة أسابيع فقط.



