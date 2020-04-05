7 فوائد تحدث للجسم عند تناول الطماطم بانتظام

تعد الطماطم من أكثر الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة معظم أعضاء الجسم، فهي مفيدة جدا للبشرة وتعالج أمراض كثيرة كالقلب لذا فتناول الطماطم الطازجة من الأمور المهمة لصحة الإنسان.





وفي هذا السياق، عرض موقع " health "، أهم 7 فوائد يحصل عليها الجسم عند تناول الطماطم بصفة منتظمة دون إسراف.





- تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية

- مفيدة لصحة القلب وتقويته

- تساعد في تحسين النظر وحمايته

- تحسين أداء الجهاز الهضمي

- حماية الجلد من أشعة الشمس

- تساعد فى علاج مرض السكري

- تساعد فى الوقاية من مرض السرطان