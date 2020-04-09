للوقاية من فيروس كورونا.. تناولي الزنجبيل بالعسل والليمون يوميًا

يعتبر مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون زالبرتقال من المشروبات التي تقوي جهازك المناعي وتحميك من الاصابة بالفيروسات والامراض.
وعرض موقع bold sky فوائد الزنجبيل مع العسل والليمون والبرتقال.
- معالجة نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق.
-تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الامراض
- تنظيم معدلات السكر في الدم.
-تخفيض ضغط الدم المرتفع، والحماية من الإصابة بالنوبات القلبيّة، والسكتات الدماغيّة.
-إبطاء نموّ الخلايا السرطانية، وبالتالي الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.
-تهدئة الأعصاب، والاسترخاء والهدوء.