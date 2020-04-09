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للوقاية من فيروس كورونا.. تناولي الزنجبيل بالعسل والليمون يوميًا

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون زالبرتقال من المشروبات التي تقوي جهازك المناعي وتحميك من الاصابة بالفيروسات والامراض. 

وعرض موقع bold sky فوائد الزنجبيل مع العسل والليمون والبرتقال.

- معالجة نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق.   

 -تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الامراض

- تنظيم معدلات السكر في الدم.    

-تخفيض ضغط الدم المرتفع، والحماية من الإصابة بالنوبات القلبيّة، والسكتات الدماغيّة.  

-إبطاء نموّ الخلايا السرطانية، وبالتالي الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.  

 -تهدئة الأعصاب، والاسترخاء والهدوء.
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