أهالي إيتاي البارود يشكون من سرقة رخام مسجد السلطان حسين الأثري

يعتبر مسجد السلطان حسين في جبارس إيتاي البارود بمحافظة البحيرة تحفه معماريه إسلامية، تم بناؤه عام 1914 وعمره الآن 107 سنوات، وكان بحالة جيدة ولكن جار عليه الزمان وأصبح يحتاج إلى الترميمات البسيطة، واستغاث أهالي قرية جبارس إيتاي البارود بموقع صدى البلد لإنقاذ الأثر.





وفوجئ الأهالى بمقاول وأشخاص يحفرون خلف المسجد وهدموا الحمامات ومصلى الرجال من الخلف، وأن المقاول قام بتحميل بعض القطع الخشبية التي بلغ عددها 400 التي تعتبر من الخشب الأبنوس الموجود في المسجد على جرارات، وتحميل بعض قطع الرخام التي تعتبر تراثا إسلاميا لا يقدر بثمن إلى مكان غير معلوم، وبعد سؤال الأهالي للعمال والمقاول من الذي أرسلكم الأوقاف أم هيئة الآثار؟ قام المقاول بتهريب طاقم العمل وسرقة الرخام.





واستغاث أهالي المنطقة بالمسؤولين وجهات الدولة المسؤولة عن الأثار مطالبين بضرورة إنقاذ المسجد وأثار مصر.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.



