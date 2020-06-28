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الزنجبيل يعالج غثيان الإقلاع عن التدخين

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:25 م
الزنجبيل يعالج غثيان
الزنجبيل يعالج غثيان الاقلاع عن التدخين
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اسماء محمد

يتسبب التدخين فى الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية  مثل القلب والسرطان وتشوه الأجنة لذا يراجع البعض نفسه ويقرر التوقف عن هذه العادة.

ولكن لايستطيع البعض الاستمرار فى الاقلاع عن التدخين بسبب المتاعب التى تحدث عند انسحاب النيكوتين من الجسم سواء نفسية أو صحية .

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ذكر موقع " boldsky" أن اعراض انسحاب النيكوتين التى تحدث الإقلاع عن التدخين تسبب الكثير من الانزاعج للفرد لذا لابد من وجود المثابرة والارادة للتمكن من التغلب عليها والتعافى منها سريعا.

ومن أعراض انسحاب النيكوتين الأكثر انتشار المعاناة من الغثيان المتكرر ويتخوف البعض من علاجه بالأدوية والعقاقير الطبية.

 وتوجد بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى تقليل الشعور بالغثيان منها تناول عصير الزنجبيل حيث يساعد في تطهير الجهاز الهضم.

 

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