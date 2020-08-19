AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:31 ص
فوائد الكركم مع الحليب
فوائد الكركم مع الحليب
Advertisements
رشا عوني
يعتبر الكركم من أكثر أنواع التوابل الشهير والصحية لكافة أعضاء الجسم، ويساعد في علاج الكثير من المشاكل الصحية خاصة العظام والبشرة، فهو كنز صحي يحتوي على العديد من الفيتامينات و العناصر الغذائية الأخرى الصحية. 

ومن أفضل طرق تناول الكركم للاستفادة بمزاياه الصحية؛ هي خلطه مع الحليب، وتناوله بشكل مستمر، فهو من أفضل المشروبات القوية التي يحتاجها الجميع خاصة كبار السن والذين يعانون من مشاكل العظام، إليك فوائد الكركم مع الحليب بحسب موقع "هيلث لاين".

اقرأ أيضًا:

1- يقضي على الدهون المتراكمة في منطقتي البطن والأرداف .
2- يقضي على مشاكل الجهاز الهضمي والانتفاح .
3- يسرع عملية حرق الدهون ويقلل الكتلة الدهنية بالجسم .
4- يحمي الكبد من السموم .
5- يقلل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم .
6- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحتاجها البشرة 
7-يحسن مظهر البشرة ويقلل ظهور التجاعيد 
8-يحتوي الكركم على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهاب كما أن تناوله مع الحليب بانتظام قد يساعد على تحسين صحة الجهاز التنفسي
9-يعمل على مكافحة المواد الضارة التي تسبب الأمراض والمشاكل التنفسية المختلفة
10- من اهم فوائد الحليب بالكركم أنه مفيد لصحة العظام والمفاصل ويقلل فرص الاصابة بهشاشة العظام . 
خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد غير متوقعة للجسم عند تناول نخاع العظام

بعد التأكد من معالجته السكر.. 10 فوائد غير متوقعة للتين

أضرار القهوة .. كوارث صحية للبنات واحذر الخضراء

وصفات تخسيس سريعة جدا للكرش والأرداف.. تحول الجسم لماكينة حرق

فوائد الرمان للمعدة والشعر والصحة

في يومه العالمي.. تعرف على فوائد الأرز باللبن

ترشيحاتنا

5 أطعمة لن تتوقعها تعالج الإمساك في لحظات

بسبب الـ أون لاين.. عروس تتعرض لمأزق في حفل زفافها

جبهة التحرير الإريترية تفتح النار على إثيوبيا.. تصرف آبي أحمد مستهجن وغير مقبول

ضحية الرذيلة.. شاب يقفز من الطابق السابع بعد ضبطه في أحضان عشيقته بإمبابة

أخبار الزمالك.. الأبيض يفشل في الفوز على نادي مصر.. اشتباك بين أمير مرتضى ومشجع.. وعبد الله جمعة يغيب عن لقاء القمة

الطفلة المعجزة.. ولدت بمرض نادر وتحتاج لزراعة 3 قلوب لتعيش | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهاجم البنكرياس.. كورونا يسبب الإصابة بالسكري

الطفلة المعجزة.. ولدت بمرض نادر وتحتاج لزراعة 3 قلوب لتعيش | صور

خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب