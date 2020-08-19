خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب

يعتبر الكركم من أكثر أنواع التوابل الشهير والصحية لكافة أعضاء الجسم، ويساعد في علاج الكثير من المشاكل الصحية خاصة العظام والبشرة، فهو كنز صحي يحتوي على العديد من الفيتامينات و العناصر الغذائية الأخرى الصحية.





ومن أفضل طرق تناول الكركم للاستفادة بمزاياه الصحية؛ هي خلطه مع الحليب، وتناوله بشكل مستمر، فهو من أفضل المشروبات القوية التي يحتاجها الجميع خاصة كبار السن والذين يعانون من مشاكل العظام، إليك فوائد الكركم مع الحليب بحسب موقع "هيلث لاين".





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1- يقضي على الدهون المتراكمة في منطقتي البطن والأرداف .

2- يقضي على مشاكل الجهاز الهضمي والانتفاح .

3- يسرع عملية حرق الدهون ويقلل الكتلة الدهنية بالجسم .

4- يحمي الكبد من السموم .

5- يقلل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم .

6- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحتاجها البشرة

7-يحسن مظهر البشرة ويقلل ظهور التجاعيد

8-يحتوي الكركم على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهاب كما أن تناوله مع الحليب بانتظام قد يساعد على تحسين صحة الجهاز التنفسي

9-يعمل على مكافحة المواد الضارة التي تسبب الأمراض والمشاكل التنفسية المختلفة