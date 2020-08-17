فوائد الكركم للتخسيس ..أقوى نوع توابل حارق الدهون

خسارة الوزن من أهم الأمور التي تشغل بال الرجال والنساء ويحاولون اتباع نظام غذائي سريع في انقاص الوزن، وهناك العديد من انواع التوابل الشهيرة التي تساعد في خسارة الوزن بشكل كبير ومنها الكركم فهو هائل وسريع المفعول في انقاص الوزن.
وعادة ما نستمع لوصفات التخسيس التي تعتمد بشكل اساسي على الكركم لما له فوائد مذهلة في حرق الدهون وخسارة الوزن ، وهذه أهم فوائد الكركم للتخسيس
بحسب ما جاء في موقع هيلث لاين ..
1-الكركم يثبط علامات التهابية معينة بالجسم تلعب دورًا في السمنة ، عادة ما تكون هذه العلامات مرتفعة عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
2-تشير الدراسات إلى أن مركب الكركمين يعزز فقدان الوزن ويقلل من نمو الأنسجة الدهنية ويحد من استعادة الوزن ويعزز حساسيتك لهرمون الأنسولين.
3-يعمل الكركم على زيادة مستويات الأديبونكتين ، وهو هرمون يساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي مما يساعد في خسارة الوزن.
4- ومن فوائد الكركم انه يساعد على تفتيت الدهون بالبطن، والشعور بالمزيد من الشبع والامتلاء.
5- الكركم ايضا له دورا كبيرا في التخلص من عسر الهضم، ويقضي على البكتيريا التي تتسبب في الانتفاخات.
6-يساعد الكركم على تقليل نسبة الدهون بالجسم،
7-يعمل الكركم على التخفيف من آلام الروماتيزم، وآلام المفاصل.
8-يعمل الكركم على تقليل الكتلة الدهنية بالجسم