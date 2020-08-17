فوائد الكركم للتخسيس ..أقوى نوع توابل حارق الدهون

الكركم يثبط علامات التهابية معينة بالجسم تلعب دورًا في السمنة ، عادة ما تكون هذه العلامات مرتفعة عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.





2-تشير الدراسات إلى أن مركب الكركمين يعزز فقدان الوزن ويقلل من نمو الأنسجة الدهنية ويحد من استعادة الوزن ويعزز حساسيتك لهرمون الأنسولين.





3-يعمل الكركم على زيادة مستويات الأديبونكتين ، وهو هرمون يساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي مما يساعد في خسارة الوزن.

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