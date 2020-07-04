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مرأة

لنسف دهون الكرش.. تعرف على وصفة مشروب الكركم والزنجبيل

السبت 04/يوليه/2020 - 08:18 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تعد وصفة الجنزبيل والكركم إحدى أشهر الخلطات العالمية التي عُرفت فاعليتها في التنحيف؛ نظرا لما أثبته هذا المشروب من قدرة عالية على حرق الدهون والتخلّض من الوزن الزائد.

لذا قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية، فوائد مشروب الكركم والزنجبيل للتنحيف والقضاء على الكرش.



 تعرف على بعض  فوائد الكركم والزنجبيل للتنحيف

يساعد على تخفيف الوزن في فترة قصيرة، 

لما له من قدرة عالية على تفتت وتكسير الدهون،

 وخصوصًا الدهون المتراكمة والمخزنة في البطن.

 يزيد هذا المشروب من الشعور بالامتلاء والشبع.

 

كيفيّة إعداد مشروب الكركم والزنجبيل ..

المكوّنات:

 ملعقة من الزنجبيل الطازج والمبشور.

 ملعقة من الكركم المطحون.

 ثلاثة أكواب من الماء.

او زنجبيل يابس غير مطحون مع كركم هندي غير مطحون يابس  مع كوبين ماء مغلي وتترك منقوعه في البراد 

للشرب.

 

طريقة التحضير

نغلي الماء المضاف إليه كلًا من الكركم المطحون والزنجبيل المبشور، ثمّ نتركه ليبرد، وينصح بشرب كأس صغير منه على الريق، ولضمان نتيجة أفضل من الممكن شرب كأس صغير  بعد تناول الوجبة وكأس صغير  آخر قبل النوم،

 وينصح بعض الأخصائيين بشرب هذا المشروب قبل الوجبات الأساسيّة لزيادة الشعور بالشبع وتقليل كميّة الدهون في الجسم.

 

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لنسف دهون الكرش.. تعرف على وصفة مشروب الكركم والزنجبيل

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