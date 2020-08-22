الفرق بين البرد والإنفلونزا.. تعرف على أعراض كل منهما وطرق العلاج

قد تبدو نزلات البرد و الإنفلونزا متشابهة في البداية. كلاهما من أمراض الجهاز التنفسي ويمكن أن يسببا أعراضًا مماثلة. لكن الفيروسات المختلفة تسبب هذين الشرطين. تساعدك أعراضك على معرفة الفرق بين البرد و الانفلونزا









يشترك كل من البرد و الإنفلونزا في بعض الأعراض الشائعة. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بأي من المرضين من:









سيلان أو انسداد الأنف

العطس

آلام الجسم

التعب العام

كقاعدة عامة ، تكون أعراض الأنفلونزا أكثر حدة من أعراض البرد.













الفرق الواضح الآخر بين الاثنين هو مدى جديتهما. نادرًا ما تسبب نزلات البرد حالات أو مشاكل صحية أخرى. لكن الانفلونزا يمكن أن يؤدي إلى الجيوب الأنفية و الأذن العدوى ، الالتهاب الرئوي، والإنتان.









لتحديد ما إذا كانت أعراضك ناتجة عن البرد أو الانفلونزا ، تحتاج إلى زيارة طبيبك. سيُجري طبيبك اختبارات يمكن أن تساعد في تحديد سبب الأعراض.





إذا قام طبيبك بتشخيص نزلة برد ، فستحتاج فقط إلى علاج الأعراض حتى ينتهي الفيروس من مجراه. يمكن أن تشمل هذه العلاجات استخدام أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية ، والبقاء رطبًا ، والحصول على الكثير من الراحة.





قد يساعد تناول دواء الإنفلونزا في وقت مبكر من دورة الفيروس في تقليل شدة المرض وتقصير الوقت الذي تمرض فيه. الراحة والترطيب مفيدان أيضًا للأشخاص المصابين بالأنفلونزا. تمامًا مثل نزلات البرد ، تحتاج الأنفلونزا إلى وقت فقط لشق طريقها عبر جسمك.





ما اعراض الانفلونزا؟





فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للانفلونزا.





حمى





تسبب الإنفلونزا دائمًا ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم . يُعرف هذا أيضًا باسم الحمى. تتراوح معظم الحمى المرتبطة بالإنفلونزا من حمى منخفضة الدرجة حوالي 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) إلى 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية).





على الرغم من القلق ، إلا أنه ليس من غير المألوف أن يعاني الأطفال الصغار من حمى أعلى من البالغين. إذا كنت تشك في إصابة طفلك بالأنفلونزا ، فاستشر طبيبك.





قد تشعر "بالحمى" عندما تكون لديك درجة حرارة مرتفعة. تشمل الأعراض قشعريرة أو تعرق أو برودة على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الجسم. تستمر معظم الحمى لمدة تقل عن أسبوع ، وعادة ما تكون حوالي ثلاثة إلى أربعة أيام.





سعال





السعال الجاف والمستمر شائع مع الأنفلونزا. قد يتفاقم السعال ، ويصبح مؤلمًا وغير مريح. قد تعاني أيضًا من ضيق في التنفس أو انزعاج في الصدر خلال هذا الوقت. يمكن أن تستمر العديد من حالات السعال المرتبطة بالإنفلونزا لمدة أسبوعين تقريبًا.





آلام العضلات





هذه الآلام العضلية المرتبطة بالإنفلونزا أكثر شيوعًا في رقبتك وظهرك وذراعيك وساقيك. يمكن أن تكون شديدة في كثير من الأحيان ، مما يجعل من الصعب التحرك حتى عند محاولة أداء المهام الأساسية.





صداع الرأس





قد تكون الأعراض الأولى للإنفلونزا صداع شديد. في بعض الأحيان ، تترافق أعراض العين ، بما في ذلك حساسية الضوء والصوت ، مع صداعك.





إعياء





الشعور بالتعب من الأعراض غير الواضحة للإنفلونزا. يمكن أن يكون الشعور العام بالتوعك علامة على العديد من الحالات. قد تأتي مشاعر التعب والإرهاق هذه بسرعة ويصعب التغلب عليها.









علاج الانفلونزا



