الفرق بين البرد والإنفلونزا.. تعرف على أعراض كل منهما وطرق العلاج

قد تبدو نزلات البرد والإنفلونزا متشابهة في البداية. كلاهما من أمراض الجهاز التنفسي ويمكن أن يسببا أعراضًا مماثلة. لكن الفيروسات المختلفة تسبب هذين الشرطين. تساعدك أعراضك على معرفة الفرق بين البرد والانفلونزا.
يشترك كل من البرد والإنفلونزا في بعض الأعراض الشائعة. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بأي من المرضين من:
سيلان أو انسداد الأنف
العطس
آلام الجسم
التعب العام
كقاعدة عامة ، تكون أعراض الأنفلونزا أكثر حدة من أعراض البرد.
الفرق الواضح الآخر بين الاثنين هو مدى جديتهما. نادرًا ما تسبب نزلات البرد حالات أو مشاكل صحية أخرى. لكن الانفلونزا يمكن أن يؤدي إلى الجيوب الأنفية و الأذن العدوى ، الالتهاب الرئوي، والإنتان.
لتحديد ما إذا كانت أعراضك ناتجة عن البرد أو الانفلونزا ، تحتاج إلى زيارة طبيبك. سيُجري طبيبك اختبارات يمكن أن تساعد في تحديد سبب الأعراض.
إذا قام طبيبك بتشخيص نزلة برد ، فستحتاج فقط إلى علاج الأعراض حتى ينتهي الفيروس من مجراه. يمكن أن تشمل هذه العلاجات استخدام أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية ، والبقاء رطبًا ، والحصول على الكثير من الراحة.
قد يساعد تناول دواء الإنفلونزا في وقت مبكر من دورة الفيروس في تقليل شدة المرض وتقصير الوقت الذي تمرض فيه. الراحة والترطيب مفيدان أيضًا للأشخاص المصابين بالأنفلونزا. تمامًا مثل نزلات البرد ، تحتاج الأنفلونزا إلى وقت فقط لشق طريقها عبر جسمك.
ما اعراض الانفلونزا؟
فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للانفلونزا.
حمى
تسبب الإنفلونزا دائمًا ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم . يُعرف هذا أيضًا باسم الحمى. تتراوح معظم الحمى المرتبطة بالإنفلونزا من حمى منخفضة الدرجة حوالي 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) إلى 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية).
على الرغم من القلق ، إلا أنه ليس من غير المألوف أن يعاني الأطفال الصغار من حمى أعلى من البالغين. إذا كنت تشك في إصابة طفلك بالأنفلونزا ، فاستشر طبيبك.
قد تشعر "بالحمى" عندما تكون لديك درجة حرارة مرتفعة. تشمل الأعراض قشعريرة أو تعرق أو برودة على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الجسم. تستمر معظم الحمى لمدة تقل عن أسبوع ، وعادة ما تكون حوالي ثلاثة إلى أربعة أيام.
سعال
السعال الجاف والمستمر شائع مع الأنفلونزا. قد يتفاقم السعال ، ويصبح مؤلمًا وغير مريح. قد تعاني أيضًا من ضيق في التنفس أو انزعاج في الصدر خلال هذا الوقت. يمكن أن تستمر العديد من حالات السعال المرتبطة بالإنفلونزا لمدة أسبوعين تقريبًا.
آلام العضلات
هذه الآلام العضلية المرتبطة بالإنفلونزا أكثر شيوعًا في رقبتك وظهرك وذراعيك وساقيك. يمكن أن تكون شديدة في كثير من الأحيان ، مما يجعل من الصعب التحرك حتى عند محاولة أداء المهام الأساسية.
صداع الرأس
قد تكون الأعراض الأولى للإنفلونزا صداع شديد. في بعض الأحيان ، تترافق أعراض العين ، بما في ذلك حساسية الضوء والصوت ، مع صداعك.
إعياء
الشعور بالتعب من الأعراض غير الواضحة للإنفلونزا. يمكن أن يكون الشعور العام بالتوعك علامة على العديد من الحالات. قد تأتي مشاعر التعب والإرهاق هذه بسرعة ويصعب التغلب عليها.
علاج الانفلونزا
معظم حالات الأنفلونزا خفيفة بما يكفي بحيث يمكنك علاج نفسك في المنزل دون وصفة طبية.
من المهم أن تبقى في المنزل وتتجنب الاتصال بأشخاص آخرين عندما تلاحظ أعراض الإنفلونزا لأول مرة.
يجب عليك أيضا:
شرب الكثير من السوائل. يشمل ذلك الماء والحساء والمشروبات المنكهة قليلة السكر.
عالج الأعراض مثل الصداع والحمى بأدوية لا تصرف بدون وصفة طبية.
اغسل يديك لمنع انتشار الفيروس إلى الأسطح الأخرى أو لأشخاص آخرين في منزلك.
قم بتغطية السعال والعطس بالمناديل. تخلص من تلك الأنسجة على الفور.
إذا ساءت الأعراض ، اتصل بطبيبك. قد يصفون دواءً مضادًا للفيروسات. كلما أسرعت في تناول هذا الدواء ، زادت فعاليته. يجب أن تبدأ العلاج في غضون 48 ساعة من بدء الأعراض.
علاجات منزلية للانفلونزا
جد بعض الناس أن علاجات الإنفلونزا الطبيعية مفيدة. تدعم الأبحاث الطبية بعض العلاجات التي تشمل:
حساء. يعمل حساء الدجاج الدافئ على عدة مستويات كعلاج للإنفلونزا. يمكن أن يساعد السائل الدافئ في تخفيف التهاب الحلق وتوفير الماء والإلكتروليتات.
أظهرت الدراسات أنه يمكن أيضًا تغيير حركة خلايا الدم البيضاء في جسمك. هذا يقلل من الالتهاب.
عسل
تحتوي الكثير من أدوية السعال والبرد "الطبيعية" على العسل. العسل هو مثبط فعال للسعال. أضف بعضًا إلى الشاي أو تناول ملعقة صغيرة إذا كنت تحاول إيقاف نوبة السعال.
زنجبيل
اسقط بضع شرائح من الزنجبيل في الشاي أو كوب من الماء الدافئ واشربه. هذا الجذر له خصائص علاجية يمكن أن تخفف من التهاب الحلق وقمع السعال. يمكن أن يساعد أيضًا في الغثيان.
البروبيوتيك
قم بزيادة البكتيريا النافعة في أمعائك أثناء محاربة جسمك للعدوى. يمكن أن يعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي جهاز المناعة ويمنع العدوى الجديدة ويعزز الشفاء.