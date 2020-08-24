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مرأة

فوائد الكركم للبشرة ..علاج للحبوب ويقلل التجاعيد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:29 م
فوائد الكركم للبشرة
فوائد الكركم للبشرة
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رشا عوني
ينصح أطباء الجلدية باستخدام الكركم للبشرة فهو من أهم وأفضل التوابل التي لها دور فعال في علاج العديد من مشاكل البشرة وعلى رأسها حب الشباب الذي يؤرق أصحاب البشرة الدهنية ، لكن لابد من استخدام كركم البشرة وليس كركم الطعام ، ويمكنك الحصول عليه بسهولة لدى أي عطار .

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إليكِ فوائد الكركم للبشرة بحسب موقع glowpink المعني بجمال المرأة : 

1- يعمل الكركم على علاج حب الشباب بشكل فعال ، حيث إنه يحتوي على مواد مضادة للجراثيم والميكروبات تقلل ظهور الحبوب وتنظف المسام الواسعة وتمنع ظهور البثور. 

2- يساعد الكركم على تبييض الوجه فهو يحتوي على مواد تقلل تصبغات الجلد وتساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال وسريع. 

3-كما يمكن استخدام الكركم في تقشير البشرة وإزالة طبقة الجلد الميت، مما يمنحك النضارة والتوهج. 

4-يساعد الكركم في مكافحة ظهور التجاعيد ويقلل من علامات التقدم في السن.
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