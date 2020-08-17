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مرأة

تبييض ونضارة.. أقوى ماسك طبيعي لكل أنواع البشرة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:58 م
تبييض البشرة
تبييض البشرة
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رشا عوني
تحاول الفتيات علاج مشاكل البشرة بشراء المنتجات الجاهزة لكنها غالية الثمن ، لذا يمكنك استبدالها بالوصفات الطبيعية الآمنة على البشرة بمكونات سهلة وبسيطة ، فعليكي إدراج الوصفات الطبيعية في الروتين الاسبوعي لبشرتك لتحصلي على وجه نضر ومشرق . 

ونصح موقع Glowpink المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية مميزة تعمل على تبييض الوجه و توحيد لون البشرة والتلخص من الندبات والبقع البنية الغامقة ، إليكي الطريقة : 

مكونات الوصفة: 
ملعقة حليب بودرة
ماء خيار مبشور
ملعقة نشا

الطريقة : 
قومي ببشر ثمرة خيار وعصرها جيدا حتى تحصلي على ماء الخيار
ضيفي لها ملعقة حليب بودرة مع ملعقة نشا وقلبي الخليط جيدا
على بشرة نظيفة قومي بتوزيع الخليط على وجهك وعنقك بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة 

- يساعد هذا الماسك على منح بشرتك نضارة وتوهج ، كما يشد البشرة ويعالج اثار حب الشباب . 
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