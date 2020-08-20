احترسي هذه أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال

يتعرض بعض الأطفال لالتهاب المفاصل، وبعض الأمهات لا يكتشف هذا، ويعاني الطفل وقتاً طويلاً، لذلك كشف موقع mediacl news today، عن أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال.

تشمل أعراض التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة ما يلي :

مفصل متورم أو أحمر أو دافئ

مفصل متصلب أو محدود الحركة

يعرج أو صعوبة في استخدام ذراع أو ساق

حمى شديدة مفاجئة قد تأتي وتختفي

طفح جلدي على الجذع والأطراف يأتي ويختفي مع الحمى

أعراض في جميع أنحاء الجسم ، مثل شحوب الجلد وتضخم الغدد الليمفاوية

بشكل عام يبدو على ما يرام

يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي لدى اليافعين أيضًا مشاكل في العين بما في ذلك التهاب القزحية أو التهاب القزحية أو التهاب القزحية. في حالة حدوث أعراض للعين ، يمكن أن تشمل:

عيون حمراء

ألم في العين ، خاصة عند النظر إلى الضوء

تغيرات الرؤية.