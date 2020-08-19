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مرأة

نوع مهمل من التوابل يعزز صحة القلب ويحارب التهاب المفاصل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:01 ص
القلب
القلب
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لمياء الياسين
فوائد صحية مذهلة لتناول حليب الكركم لصحتك فهو يحتوى على مركب الكركمين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التى تحارب اضطرابات الجهاز التنفسي، ومشاكل الكبد، والالتهابات وآلام المفاصل، وأمراض الجهاز الهضمي، ومرض السكري والسرطان وتعزيز صحة القلب
إليك أبرز فوائد تناول حليب الكركم وفقا لموقع" stylecraze"


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1. قد يحارب الالتهابات وآلام المفاصل

يساعد الكركمين الموجود في حليب الكركم على مكافحة الالتهاب وآلام المفاصل.

2. قد يعزز صحة الجلد

 يستخدم الكركم كعلاج لعدد من الأمراض الجلدية كما يساعد فى تعزيز حماية الجلد ويحارب علامات الشيخوخة المبكرة وقد يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

3. قد يعزز صحة الدماغ

قد يقلل الكركمين الموجود في الكركم مع الحليب بحسب موقع "هيلث لاين"، من خطر الإصابة بالاكتئاب والزهايمر، والحد من خطر الإصابة بمرض باركنسون

4. قد يساعد في إنقاص الوزن

خصائص الكركمين المضادة للالتهابات في حليب الكركم قد تساعد في إنقاص الوزن.

5. قد يعزز صحة القلب

يمنع الكركمين الموجود في الكركم إطلاق السيتوكينات ، وهي مركبات تشارك في الالتهاب. ترتبط هذه السيتوكينات إلى حد كبير بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
أظهرت الدراسات أن تناول مسحوق الكركم  يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص. يقلل المسحوق من مستويات الكوليسترول السيئ ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد

6. قد يقوي العظام

حليب الكركم غنيًا بالكالسيوم وفيتامين د. كلاهما ضروري لعظام قوية 
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