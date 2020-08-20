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مرأة

علامات مبكرة.. أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:01 ص
إذا ظهرت عليك هذه
إذا ظهرت عليك هذه العلامات المبكرة فأنت تعاني من التهاب المف
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أسماء عبد الحفيظ

العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، تختلف أعراض التهاب المفاصل التي تظهر وكيفية ظهورها بشكل كبير حسب النوع.

يمكن أن تتطور تدريجيًا أو فجأة، نظرًا لأن التهاب المفاصل غالبًا ما يكون مرضًا مزمنًا، فقد تظهر الأعراض وتختفي أو تستمر بمرور الوقت.


ومع ذلك، يجب على أي شخص يعاني من أي من العلامات التحذيرية الأربع التالية مراجعة الطبيب.


كشف موقع mediacl news today، عن علامات التهاب المفاصل الروماتويدي.


الألم: يمكن أن يكون الألم الناتج عن التهاب المفاصل مستمرًا، أو قد يأتي ويختفي، قد يؤثر على جزء واحد فقط، أو يمكن الشعور به في أجزاء كثيرة من الجسم.


التورم: في بعض أنواع التهاب المفاصل، يصبح الجلد فوق المفصل المصاب أحمر اللون ومتورمًا ودافئًا عند لمسه.


الكزازة. التصلب هو عرض نموذجي، في بعض الأنواع، يكون هذا على الأرجح عند الاستيقاظ في الصباح، أو بعد الجلوس على مكتب، أو بعد الجلوس في السيارة لفترة طويلة، مع الأنواع الأخرى، قد يحدث التيبس بعد التمرين، أو قد يستمر.


صعوبة تحريك المفصل: إذا كان تحريك المفصل أو النهوض من الكرسي صعبًا أو مؤلمًا، فقد يشير ذلك إلى التهاب المفاصل أو مشكلة أخرى في المفاصل.


التهاب المفصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض جهازي، لذلك عادة ما يصيب المفاصل على جانبي الجسم بالتساوي، الأكثر شيوعًا هي مفاصل الرسغين والأصابع والركبتين والقدمين والكاحلين.


قد تشمل أعراض المفاصل:

- تصلب الصباح الذي يستمر لأكثر من ساعة
ألم ، غالبًا في نفس المفاصل على جانبي الجسم
فقدان نطاق حركة المفاصل، مع احتمال حدوث تشوه


تشمم الأعراض الأخرى:

ألم في الصدر عند الشهيق بسبب التهاب الجنبة
جفاف العينين والفم، إذا كانت متلازمة سجوجرن موجودة
حرق العين والحكة والإفرازات
عقيدات تحت الجلد، وعادة ما تكون علامة على مرض أكثر حدة
خدر أو وخز أو حرقة في اليدين والقدمين
صعوبات النوم.

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