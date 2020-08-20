يغفلها الكثير من الرجال.. أعراض تحذيرية لتضخم البروستاتا

أعراض تحذيرية يغفلها الكثير من الرجال مؤشر للإصابة بتضخم والتهاب البروستاتا أبرزها احتباس البول وهو من العلامات التحذيرية المبكرة والشائعة
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وفقا لموقع هيلث يعد احتباس البول هو حالة لا تفرغ فيها المثانة تمامًا حتى لو كانت ممتلئة وغالبًا ما تجعل الشخص يشعر وكأنه مضطر إلى التبول.من الأعراض المبكرة لتضخم البروستاتا.
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وتعد أبرز الأعراض الأخرى لتضخم البروستاتا هى ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة والبول داكن
يساعد النظام الغذائي الغني بالخضراوات والفواكه والدهون الصحية في علاج تضخم البروستاتا فهناك أطعمة تفيد صحة البروستاتا وتشمل سمك السلمون فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية كذلك فاكهة التوت
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هناك مجموعة من الأطعمة عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا مثل المحار والمكسرات ومنتجات الألبان فهى تفيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا.
أما عن أبرز الأعشاب لعلاج تضخم البروستاتا هى بذور اليقطين