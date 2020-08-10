للرجال .. بدون جراحة حيل لمحاربة تضخم البروستاتا وأعراض تحذيرية لتضخمها ينبغى عدم إغفالها

أعراض تحذيرية لتضخم البروستاتا ينبغى عدم إغفالها

أطعمه يجب تناولها وأخرى توقف عن تناولها تزيد من تضخم البروستاتا

لهذه الأسباب يصاب الرجال بتضخم البروستاتا







ما هي أعراض تضخم البروستاتا؟



تشمل العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة بتضخم البروستاتا ما يلي وفقا لموقع stylecraze:



ضعف الجهاز البولي

إفراغ غير كامل للمثانة

صعوبة التبول

كثرة التبول

زيادة الإلحاح للتبول

كثرة الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول

التبول المتقطع

اجهاد أثناء التبول

التنقيط المستمر للبول





ماذا سوف تأكل





-سمك السلمون -







غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والتى يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات التي يسببها تضخم البروستاتا الحميد داخل الجسم .





-الطماطم والتوت -





هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة داخل الجسم الناتجة عن الإجهاد التأكسدي .





-فيتامين ج -





قد يساعد هذا الفيتامين في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا ويمكن استخدامه كعامل مضاد لتضخم البروستاتا الحميد







أطعمه توقفى عن تناولها







على الجانب الأخر وفقا لموقع هيلث هناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا







-الإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك مثل المحار والمكسرات

نصائح لتقليل تضخم البروستاتا







على الجانب الأخر بجانب الأطعمه والحيل السباقة إليك نصائح سريعه للتقليل من تضخم البروستاتا لدى الرجال يقدمها موقع بولد سكاى الهندى







التقليل من تناول السوائل بما لا يزيد عن 2 لتر في اليوم.

ففي حين أنه لم يتم تحديد السبب الدقيق لتضخم البروستاتا بعد ، فقد وجد أن عوامل مثل الشيخوخة ومستويات هرمون التستوستيرون والتغيرات في خلايا الخصيتين تؤثر على نمو الغدة.إليك أسباب الإصابة بتضخم البروستاتا واعراض تحذيرية ينبغى عدم إغفالها وأطعمه عليك تناولها وأخرى توقفى عنهاقد يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية في حماية غدة البروستاتا إليك أطعمه تفيد صحة البروستاتا وتشمل:--اللحوم-منتجات الألبان-مادة الكافيين-صوديومفي حين أن التغييرات الغذائية قد تساعد بالتأكيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا ، فإن إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك قد يساعد أيضًا في منع تطور الأعراض.تحكم في مستويات التوتر لديك.الإقلاع عن التدخين.تجنب زيادة تناول السوائل في المساء.حاول إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول.ممارسة تمارين تدريب المثانة واليوجا والتأمل لتخفيف التوتر وتقوية عضلات الحوض .تجنب تناول الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل مضادات الهيستامين ومدرات البول ومزيلات الاحتقان.