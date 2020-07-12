بدون آثار جانبية.. 5 أطعمة لعلاج احتباس البول

قدمت الدكتور سهام سوقيه استشاري التغذية العلاجية بعض أنواع الأغذية الطبيعية التي قد تعمل كمدر للبول وتساعد في التخلص من مشكلة احتباس البول حتى دون أن تسبب آثار جانبية، ومن أهم هذه الأطعمة .





- الملفوف

الملفوف مدر طبيعي للبول ومصدر لمجموعة مميزة من المغذيات

يمكن استخدامه موضعيًا للتخلص من احتباس السوائل

ويمكن أيضًا الاستفادة من تناوله كوجبة لانه غني بالسوائل والألياف والمعادن





- الثوم

يحتوي الثوم على مادة (الأليسين) تعتبر هذه المادة مهمة تعطيه خصائصه الطبية

وهي مادة كيميائية تحوي الكبريت

بالتالي هذه المادة الموجودة في الثوم تجعله مدر للبول

بالاضافة لكونها مادة مضادة للأكسدة قوية في مكافحة الالتهابات





- الكرفس

معروف أن للكرفس فوائد كثيرة

لهذا ننصح بتناوله للتخلص من احتباس السوائل الزائدة

يعتبر مدر للبول من خلال دوره في التقليل من مستويات حمض اليوريك في الجسم عن طريق بعض المثبطات التي يحويها

هذا يجعله علاج طبيعي وجيد لمرض النقرس واحتباس السوائل الناتج عنه وعن بلورات حمض اليوريك الزائدة التي تتراكم في المفاصل





- البطيخ

النسبة الكبيرة الموجودة في البطيخ هي المياه وتقدر بنسبة 92٪

وأيضا احتوائه على البوتاسيوم بنسبة عالية يجعله يمتلك خواص مدره للبول

والبطيخ يساعد على ارتخاء الاوعية الدموية

يحافظ على السوائل ويمنع تسربها الى الانسجة القريبة

وبالتالي التقليل من احتباس السوائل

هذا كله بسبب احتوائه على أحماض أمينية تدعى سيترولين





- الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من :

/ المياه / مادة السيليكون / مادة الكبريت /

مما يجعل له دور فعال في تحفيز الكلى على افراز حمض اليوريك والتخلص منه

احتواء الخيار على كمية عالية من البوتاسيوم وكمية قليلة من الصوديوم التي تمنع إنتاج حامض النيتريك و تحد من التورم