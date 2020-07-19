فعال وآمن .. طريقة عمل مرطب الصبار والعسل

تشتكى كثير من النساء من جفاف البشرة فى فصل الصيف بسبب الحر والشمس مما يجعل بشرتهن أقل نضارة وجاذبية مما يجعلهن بحاجة لـ مرطب آمن وفعال.
ويتخوف البعض من استخدام المستحضرات التجميلية الصناعية ومن بينها الماسكات المرطبة التى تباع فى الأسواق ولكنها ليست جميعها مضمونة النتائج أو الآثار الجانبية.
مكونات مرطب الصبار والعسل:
جل ورقة صبار واحدة
ملعقة كبيرة عسل
طريقة العمل والاستخدام:
- ضعى جل الصبار والعسل فى وعاء وقلبيهم جيدا حتى تحصلى على معجون ناعم
- غطى شعرك او اربطيه فى الخلف حتى لا يلتصق مع الماسك ثم اغسلى وجهك.
- بظهر الملعقة قومى بوضع الماسك على وجهك بشكل متساوى.
- انتظرى 15 دقيقة او حتى تمتصه البشرة واغسليه بماء فاتر وجففى جيدا ثم ضعى الكريم المرطب.