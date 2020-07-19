فعال وآمن .. طريقة عمل مرطب الصبار والعسل

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مكونات مرطب الصبار والعسل:

جل ورقة صبار واحدة

ملعقة كبيرة عسل





طريقة العمل والاستخدام:

- ضعى جل الصبار والعسل فى وعاء وقلبيهم جيدا حتى تحصلى على معجون ناعم

- غطى شعرك او اربطيه فى الخلف حتى لا يلتصق مع الماسك ثم اغسلى وجهك.

- بظهر الملعقة قومى بوضع الماسك على وجهك بشكل متساوى.

- انتظرى 15 دقيقة او حتى تمتصه البشرة واغسليه بماء فاتر وجففى جيدا ثم ضعى الكريم المرطب.