لعلاج البقع وشد الوجه .. ماسك الياسمين طريقة مبتكرة لإنعاش البشرة

الخضراوات والفاكهة و الياسمين . توجد الكثير من المواد الطبيعية التى تساعد على إنعاش البشرة وإعادة جمالها وحيويتها منها





وقدم موقع "بولد سكاى" طريقة عمل ماسك الياسمين لعلاج البقع السوداء وشد الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة.





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مكونات عمل ماسك الياسمين:





من 10 لـ 15 زهرة الياسمين

ملعقة صغيرة مسحوق خشب الصندل

ماء





طريقة عمل ماسك الياسمين:

- طحن زهور الياسمين إلى أن تتحول لعجينة ناعمة باستخدام الماء.

- أضيفي مسحوق خشب الصندل وقلبي جيدا.

- استمري في إضافة الماء حتى تحصلي على قوام سلس.

- ضعي طبقة رقيقة على الوجه والرقبة.

- اتركى الماسك لمدة 20 دقيقةثم اشطفيه واتركيه حتى يجف.

- استخدمى ماسك الياسمين مرتين في الأسبوع حتى تتخلصى من البقع الداكنة.



