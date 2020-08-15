علاج ضيق التنفس في المنزل بدون أدوية

يشعر الكثير من الأشخاص بـ ضيق التنفس بشكل كبير، لاسيما مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، ومع إصابة البعض بالتهاب الرئوي، نقدم علاج ضيق التنفس في المنظل بخطوات بسيطة.





علاج ضيق التنفس

ضيق التنفس هو صعوبة دخول الهواء إلى الرئتين ما يشعر الأشخاص باختناق شديد وعدم القدرة على التنفس، ولكن هناك بعض التمرينات والعلاجات المنزلية تساعد في التخلص من تلك الحالة بسهولة.





علاج ضيق التنفس والكتمة

يشعر الأشخاص بالكتمة بسبب عدة أمور ومنها :

1- أمراض القلب.

2- أمراض الجهاز التنفسي.

3- قصور الكبد والكلى.

4- الاكتئاب والتوتر والقلق.





1- ملاحق تنفس الشفة :

هذه طريقة بسيطة للتحكم في ضيق التنفس ، تساعد على إبطاء وتيرة تنفسك بسرعة، مما يجعل كل نفس أعمق وأكثر فعالية.





ويساعد في إطلاق الهواء المحتجز في رئتيك، يمكن استخدامه في أي وقت تشعر فيه بضيق في التنفس، خاصة أثناء الجزء الصعب من النشاط، مثل الانحناء أو رفع الأشياء أو صعود السلالم.





2- لأداء تنفس الشفة المضغوطة:

- استرخاء عضلات رقبتك وكتفيك.

- تنفس ببطء من خلال أنفك لمرتين، مع إبقاء فمك مغلقًا.

- حافظ على شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير.

- قم بالزفير ببطء وبلطف من خلال شفتيك إلى أربعة.





3- الجلوس إلى الأمام :

يمكن أن تساعد الراحة أثناء الجلوس على استرخاء جسمك وتسهيل التنفس.





- اجلس على كرسي مع وضع قدميك على الأرض، مع إمالة صدرك للأمام قليلًا.

- ضع مرفقيك برفق على ركبتيك أو أمسك ذقنك بيديك.

- تذكر أن تحافظ على استرخاء عضلات رقبتك وكتفيك.





4- الوقوف :

يمكن أن يساعد الوقوف أيضًا على استرخاء جسمك والمسالك الهوائية.





- قف بالقرب من الحائط، ووجهك بعيدًا، وأرح وركيك على الحائط.

- أبقِ قدميك متباعدتين بمقدار عرض الكتفين وضع يديك على فخذيك.

- مع استرخاء كتفيك، انحن قليلًا إلى الأمام، ودلي ذراعيك أمامك.









علاج ضيق التنفس عند النوم

وحسب موقع "healthline"، يعاني الكثير من الأشخاص من ضيق في التنفس أثناء نومهم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ بشكل متكرر، مما يقلل من جودة ومدة نومك.

- جرب الاستلقاء على جانبك مع وضع وسادة بين ساقيك ورفع رأسك بواسطة الوسائد، مع الحفاظ على استقامة ظهرك.

- أو استلقِ على ظهرك مع رفع رأسك وثني ركبتيك، مع وضع وسادة تحت ركبتيك.

- تساعد هاتان الوضعتان جسمك والممرات الهوائية على الاسترخاء، مما يجعل التنفس أسهل.





علاج ضيق التنفس بالعسل





استخدم العسل كدواء طبيعي في الثقافات حول العالم لعدة قرون، حيث له خصائص مضادة للأكسدة تحارب الالتهابات وتقوي المناعة.





ووفقا لموقع "healthline"، أن كثير من الأشخاص يتناولون العسل لقدرته على تهدئة التهاب الحلق وتهدئة السعال، والعسل أيضًا علاج منزلي لأعراض الحساسية.





يقترح الباحثون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس ، تناول ملعقتين صغيرتين من العسل قبل وقت النوم، ويُعتقد أن حلاوة العسل تحفز الغدد اللعابية على إفراز المزيد من اللعاب، قد يؤدي ذلك إلى تليين الممرات الهوائية وتخفيف السعال.





وقد يقلل العسل أيضًا من الالتهاب في الشعب الهوائية وهي الممرات الهوائية داخل الرئتين ويساعد على تفتيت المخاط الذي يجعل التنفس صعبًا عليك.





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وإليك طرق العلاج :

- خلط 1 ملعقة صغيرة مع 8 ملاعق من الماء الساخن؛ هذا مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.





- خلط 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع ملعقة صغيرة من العسل وتناولها قبل النوم مباشرة.





- قد يساعد العسل والقرفة على إزالة البلغم من الحلق وتعزيز جهاز المناعة لديك.





- عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ وإضافة 1 ملعقة صغيرة من العسل.





- يحتوي عصير الليمون على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة، وقد تساعد في التخلص من المخاط.









هناك العديد من الدراسات التي قام بها باحثون حول العالم لمحاولة إثبات القيمة العلاجية للعسل في علاج الربو والعديد من الحالات الأخرى.

قد توفر تجربة سريرية كبيرة رؤية أفضل فيما إذا كان العسل علاجًا مناسبًا.





علاج ضيق التنفس النفسي





يشعر الأشخاص بضيق في التنفس بسبب بعض حالات القلق التي يتعرضلها، كما من المحتمل أن يكون ذلك بسبب التغيرات الفسيولوجية التي يمكن أن يسببها القلق، مثل زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع مستويات الأدرينالين.





وكشف تقرير طبي وفقا لموقع medicalnewstoday، أن يرتبط القلق بالخوف، ويمكن أن يسبب تغيرات سلوكية وجسدية تهيئ الأشخاص للدفاع عن أنفسهم ضد أي تهديد، في المواقف التي تسبب القلق، تنشط مناطق معينة في الدماغ كجزء من استجابة الخوف.





ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من القلق لديهم عمليات تنشيط مستمرة في هذه المناطق من الدماغ.





ويوصي بعض الأطباء بالتنفس البطني لمساعدة الأشخاص على تقليل القلق، قد يشعر الأشخاص الذين يمارسون التنفس البطني أنه يساعد في توفير التوازن العاطفي.





وتتضمن تقنية التنفس هذه انقباض الحجاب الحاجز وتوسيع البطن وتعميق الشهيق والزفير.





وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Psychology أن 20 جلسة من التنفس البطني أدت إلى تحسين التوتر والعواطف السلبية.





و نصح الأطباء أن يمكن ممارسة اليوجا حتى تتمكن من علاج ضيق التنفس بسهولة.





علاج ضيق التنفس بسبب الغبار

يحدث ضيق التنفس ، عندما يواجه الشخص صعوبة في استنشاق كمية كافية من الهواء للتنفس، ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة.





وهناك بعض العلاجات المنزلية التي تعمل على الحد من ضيق التنفس، تعرف عليها خلال السطور التالية ..





1- الزنجبيل

قد يساعد تناول الزنجبيل الطازج أو إضافة القليل منه إلى الماء الساخن كمشروب في تقليل ضيق التنفس الناجم عن عدوى الجهاز التنفسي.





2- شرب القهوة السوداء

شرب السوداء القهوة قد تساعد على التنفس وعلاج، حيث أن الكافيين في أنها يمكن أن تقلل التعب في العضلات في الشعب الهوائية الشخص.





3- استنشاق البخار

يمكن أن يساعد استنشاق البخار في الحفاظ على الممرات الأنفية نظيفة، مما يساعده على التنفس بسهولة أكبر.





و قد تؤدي الحرارة والرطوبة الناتجة عن البخار أيضًا إلى تكسير المخاط في الرئتين، مما قد يقلل أيضًا من ضيق التنفس.





علاج ضيق التنفس بسبب كورونا

ضيق التنفس واحد من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا المستجد، مثل الحمى والسعال، والتي تزداد احتمالية الإصابة بعدوى SARS-CoV-2.





وقال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)مصدر موثوق تشير التقارير إلى أن 31 إلى 40 % من الأشخاص الذين لديهم حالات مؤكدة لـ COVID-19 يعانون من ضيق في التنفس.









علاج فيروس كورونا في المنزل

إذا كانت أعراضك خفيفة بما يكفي بحيث يمكنك التعافي في المنزل ، فيجب عليك:





1- قسط كاف من النوم.

2- ابق في المنزل.

3- شرب السوائل مثل الأعشاب الطبيعية والماء.

4- استخدم غرفة نوم وحمام منفصلين إذا استطعت.

5- الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

6-استخدم المناديل الورقية أو المرفق اثناء السعال والعطس.

7- ارتدِ قناعًا على أنفك وفمك إذا استطعت.

8- اغسل يديك بانتظام.

9- لا تشارك الأطباق أو الأكواب أو أواني الأكل أو المناشف أو الفراش مع أي شخص آخر.

10- قم بتنظيف وتطهير الأسطح الشائعة مثل مقابض الأبواب والعدادات والطاولات.



