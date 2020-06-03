علاج ضيق التنفس بالعسل.. يعمل على تليين الشعب الهوائية والرئتين

معالجا لضيق التنفس حيث له خصائص مضادة للأكسدة تحارب الالتهاب وتعزز المناعة. وكثير من الناس يتناولونه لقدرته على تهدئة التهاب الحلق وتهدئة السعال.

و العسل أيضًا هو علاج منزلي لأعراض الحساسية وله فاعلية كبيرة في علاج ضيق التنفس بالعسل

علاج ضيق التنفس بالعسل

ويعتقد أن حلاوة العسل تحفز الغدد اللعابية على إفراز المزيد من اللعاب. وقد يؤدي ذلك إلى تليين الشعب الهوائية ، مما يخفف من السعال. وقد يقلل العسل أيضًا من الالتهابات في الشعب الهوائية (المسالك الهوائية داخل الرئتين) ويساعد على تكسير المخاط مما يجعل التنفس صعبًا.

يقترح الباحثون في جامعة كاليفورنيا، بـ لوس أنجلوس، تناول ملعقتين صغيرتين من العسل في وقت النوم.

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هناك العديد من الدراسات التي أجراها باحثون حول العالم محاولين إثبات القيمة العلاجية للعسل في علاج ضيق التنفس والربو والعديد من الحالات الأخرى. وقد كانت النتائج متفاوتة.





قارنت إحدى الدراسات العسل مع ديكستروميتورفان ، المكون الرئيسي في معظم مثبطات السعال. فجاء العسل في القمة في الحد من شدة وتواتر السعال الليلي ولذلك فهو الافضل في علاج ضيق التنفس بالعسل





وبحثت دراسة أخرى في تأثير العسل والعديد من "العلاجات غير التقليدية" الأخرى على الربو. وجدت الدراسة أن أيا من العلاجات غير التقليدية التي تم اختبارها لم تساعد أي من الربو لدى المشاركين.





وقامت إحدى الدراسات على الحيوانات باختبار العسل الموثوق به كعلاج للربو في الأرانب. كانت للدراسة نتائج إيجابية ، لكنها ما زالت بحاجة إلى اختبارها على البشر.