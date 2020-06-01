يرفع المناعة ويحارب السعال.. فوائد ماء العسل الدافئ على الريق

ملعقة صباحا من ماء العسل الدافئ تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية غير المتوقعة أبرزها رفع المناعه وتحسين الهضم.
إليك أبرز فوائد تناول ماء العسل الدافئ صباحا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
1. يحسن الهضم
تناول كوب صباحا من ماء العسل الدافىء يساعد على تخلص المعدة من الإمساك وتحسين الهضم.
2. فقدان الوزن
يساعد تناول ماء العسل الدافى على محاربة تكون الجذور الحارة لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة والفيتامينات التى تساعد على رفع المناعة.
يساعد تناول ماء العسل الدافى صباحا فى محاربة السعال والتخلص من البلغم بكل سهولة وبالتالي تعزيز التنفس بشكل أفضل.
تناول كوب صباحا من ماء العسل الدافىء يساعد على تخلص المعدة من الإمساك وتحسين الهضم.
2. فقدان الوزن
يساعد تناول ماء العسل الدافىء على التحكم فى الشهية وحرق أسرع للدهون
3. يعزز جهاز المناعة
يساعد تناول ماء العسل الدافى على محاربة تكون الجذور الحارة لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة والفيتامينات التى تساعد على رفع المناعة.
4. يعالج السعال
يساعد تناول ماء العسل الدافى صباحا فى محاربة السعال والتخلص من البلغم بكل سهولة وبالتالي تعزيز التنفس بشكل أفضل.