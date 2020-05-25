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أخبار البلد

العسل الطبيعي يتصدى لفيروس كورونا.. استشاري أمراض قلب يكشف لـ صدى البلد تطورات بحثه

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:10 م
الدكتور، محمود طنطاوي،
الدكتور، محمود طنطاوي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية،
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محمد غالي
كشف الدكتور، محمود طنطاوي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، تفاصيل بحثه الخاص باستخدام العسل الطبيعي في علاج فيروس كورونا.

وقال طنطاوي إن البحث يتركز حول استعمال العسل الطبيعي فقط دون أي إضافات أخرى في علاج فيروس كورونا. وأكد بدء التجارب السريرية لاستعمال العسل الطبيعي بمشاركة أكثر من 1000 مريض، ويتركز البحث عن استخدام خواص العسل الطبيعي كمضاد حيوي ومقوي عام ومضاد للاتهابات والفيروس في التصدي لفيروس كورونا.

ولفت إلى أن المرضى المشاركين في التجارب السريرية متطوعون من تلقاء أنفسهم، ومنهم مواطنون عرب وأجانب من دول أوروبية مثل ألمانيا وغيرها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصدر النتائج النهائية للتجارب السريرية بنهاية العام الجاري.

وكان موقع "finbold" أصدر تصنيفا للدول وعدد الأبحاث التي قدمتها من أجل دراسة والتوصل إلى علاج لفيروس كورونا، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة عالميا، بعدد 21 بحثا، من بينها بحث الدكتور محمود طنطاوي.

وكان الدكتور عمرو الرشيدي، مدير مستشفي حميات سوهاج، قال إن هناك خلطة تم تجربتها لعلاج مصابي كورونا داخل المستشفى وتم شفاء 3 حالات بعد تناولهم تلك الخلطة.

وأوضح الرشيدي أن عبارة عن "20 جرام عسل نحل و٢ جرام زيت حبة البركة و١جرام بابونج" يتم خلطهم واضافتهم على نصف كوب ماء ساخن”، وتكون الجرعة مرتين يوميًا صباحا ومساءً لمدة شهر.
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