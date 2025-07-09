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«تنظيم الاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 90% وسنعوّض المُتضررين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«تنظيم الاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 90% وسنعوّض المُتضررين

سنترال رمسيس
سنترال رمسيس
علي مكي

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات الإنترنت الأرضي عادت بنسبة 90% على مستوى الجمهورية، موضحًا أن خدمات المحمول وشركات الاتصالات عادت أيضًا بنسبة كبيرة تصل إلى 90%، مضيفًا: "المكالمات الصوتية عادت بالفعل".

وأشار محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن هناك أولويات تم التركيز عليها في خطة إعادة تشغيل الخدمات، على رأسها خدمات المواطنين، والخطوط الساخنة التابعة للجهات والهيئات الحكومية، موضحًا أن الجهاز كان يعمل طوال الفترة الماضية على إعادة تشغيل الخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات المصرفية، والبنوك، وأجهزة الصراف الآلي باعتبارها أولوية قصوى.

وشدّد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن هناك أربع شركات اتصالات تقدم خدمات الإنترنت الأرضي، وتعتمد في معظم تشغيلها على البنية التحتية الخاصة بسنترال رمسيس، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود سنترالات ومراكز أخرى على مستوى الجمهورية بحجم وإمكانات سنترال رمسيس، وقادرة على تحمّل تشغيل كافة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حاليًا في مرحلة حصر شامل للوضع، وأن الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل كافة الخدمات بالكامل، مؤكدًا على وجود آليات لتعويض المواطنين الذين تأثروا نتيجة تدني مستوى الخدمة خلال الفترة الماضية.

وتابع: "لا يمكن الجزم بخروج سنترال رمسيس من الخدمة بشكل نهائي، خاصة أن الشركة المصرية للاتصالات هي المالكة للسنترال"، مشيرًا إلى أن الأمر ما يزال قيد التقييم الفني والمعاينة.

سنترال رمسيس خدمات الاتصالات الإنترنت

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