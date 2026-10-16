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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة عدد من المزارعين الفلسطينيين باعتداءات المستوطنين عليهم أثناء قطف ثمار الزيتون بالضفة الغربية

المستوطنين
المستوطنين
أ ش أ

أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين خلال هجمات لمستوطنين إرهابيين عليهم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قطف ثمار الزيتون، داخل أراضيهم في مختلف قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر محلية، أن ثلاثة فلسطينيين، أصيبوا، خلال هجوم مستوطنين عليهم خلال توجههم إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في دير جرير شرق رام الله.

كما هاجم مستوطنون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين وقاطفي الزيتون في بلدة عبوين، شمال رام الله، واستولوا على ثمارهم، ومركبتين، وقاموا بتحطيم عدة مركبات أخرى، وأجبروا الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم خاصة في منطقتي "وادي اللبن" و"غرابة" شرق البلدة، بحسب رئيس بلدية عبوين محمود ذيب حمد.

وفي طولكرم، هاجمت قوات الاحتلال عددا من المزارعين الفلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضي قرية شوفة جنوب طولكرم، واستولت على هواتفهم النقالة وهوياتهم وثمار الزيتون التي كانوا ، وقيدت قوات الاحتلال المزارعين وأخضعتهم للاستجواب، وفقا لشهود عيان.

وفي جنين، أجبرت قوات الاحتلال ومستوطنون مزارعين فلسطينيين على الخروج من أراضيهم في قرية جلبون شرق جنين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون، حيث أطلق المستوطنون النار وألقوا قنابل صوتية باتجاه منازل عائلة الرحال في بلدة عرابة جنوب جنين، كما تجمهر مستوطنون بأعداد كبيرة على دورا بلدة جبع جنوبا، قبل أن يتجهوا إلى موقع البؤرة الاستيطانية الجديدة في معسكر صانور المخلى منذ عام 2005، والواقع على الطريق الواصل بين بلدتي جبع وصانور، بحسب مصادر محلية.

وفي نابلس، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح ورضوض عقب اعتداء مستوطنين عليهم في عصيرة القبلية جنوب نابلس أثناء قطفهم الزيتون، وجرى نقلهم للمستشفى.. بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما سرق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمار الزيتون ومعدات قطفه من أراضي الفلسطينيين في عقربا واللبن الشرقية، واعتدوا على مركبة في قبلان جنوب نابلس، وفقا لمصادر محلية.

وفي سلفيت، اعتدى مستوطنون على المزارعين الفلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيها الزراعية غرب بلدة دير بلوط غرب سلفيت، واستولوا على مفتاح مركبة أحد المزارعين.. ووصلت قوات الاحتلال إلى المكان عقب اعتداء المستوطنين، وأجبرت المزارعين على إخلاء المنطقة، مهددة بإطلاق الرصاص في حال عودتهم إليها مجددا، وفقا لمصادر محلية.

وفي الأغوار الشمالية، شرع مستوطنون بحراثة مساحات من أراضي الفلسطينيين، وفقا لرئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة.

المزارعين الفلسطينيين قطف ثمار الزيتون الضفة الغربية

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