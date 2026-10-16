محمود الليثي يكشف سر الرباط الأحمر في يده

كشف المطرب الشعبي محمود الليثي سر الرباط الأحمر الذي يظهر به باستمرار في يده، موضحًا أن الأمر يرتبط بقناعاته الروحانية، وأنه يحرص على ارتدائه منذ سنوات،قائلا:دي حاجة بيني وبين ربنا.. وموجودة معايا بقالها سنين.

وتحدث محمود الليثي خلال برنامج كلام الناس عبر أم بي سي مصر عن علاقته بالجانب الروحاني في حياته، مؤكدًا أن هذه المسألة شخصية بالنسبة له، وأنه لا يرغب في ربطها بأي خلافات أو أشخاص.

وأشار المطرب الشعبي إلى تمسكه بهذه العادة منذ سنوات، لافتًا إلى أنه يرتدي رباطًا مماثلًا في قدمه أيضًا.

محمود الليثي يتحدث عن علاقته بالروحانيات

وتطرق محمود الليثي إلى حبه لآل البيت، معبرًا عن تعلقه بسيدنا الحسين والسيدة زينب، ومشيرًا إلى أن هذه العلاقة تمثل جانبًا مهمًا من حياته الروحانية.

وأوضح أن مشاعره في هذه المواقف تكون قوية، مستشهدًا بما يشعر به عند زيارة المساجد والأماكن المرتبطة بآل البيت.