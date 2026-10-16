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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علامات خطيرة تكشف فساد الطعام وطرق حفظ الأغذية بأمان في المنزل

صلاحية الطعام
صلاحية الطعام

الحفاظ على سلامة الطعام لا يتوقف عند اختيار المنتجات الجيدة وقت الشراء، لكنه يمتد إلى التأكد من صلاحيتها، والانتباه لأي تغيرات تطرأ عليها، وطريقة تخزينها داخل المنزل؛ فالتعامل غير الصحيح مع الأغذية، سواء بترك الطعام المطهي خارج الثلاجة لفترات طويلة أو إذابة المجمدات في درجة حرارة الغرفة، قد يزيد من فرص نمو البكتيريا ويعرض أفراد الأسرة لمشكلات صحية. 

شراء الطعام وحفظه وتجهيزه

لذلك، فإن اتباع قواعد بسيطة عند شراء الطعام وحفظه وتجهيزه يساعد على تقليل مخاطر التلوث والحفاظ على سلامة الغذاء.

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مخاطر تناول الأغذية منتهية الصلاحية

وحذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، من مخاطر تناول الأغذية منتهية الصلاحية أو التي تظهر عليها علامات الفساد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى تاريخ الصلاحية وشكل المنتجات ورائحتها، حفاظًا على صحة المستهلكين وتجنب المشكلات الصحية الناتجة عن تناول الطعام الفاسد.

الالتزام بتاريخ الصلاحية أمر ضروري

وأوضحت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الالتزام بتاريخ الصلاحية أمر ضروري عند شراء الأغذية واستهلاكها، مؤكدة أهمية التخلص من المنتجات التي تظهر عليها علامات التلف، وعدم افتراض أن صلاحيتها تمتد تلقائيًا بعد التاريخ المدون على العبوة.

تغير الرائحة والشكل.. علامات تستدعي الحذر

وأضافت أن تغير شكل المنتجات المجمدة أو انبعاث روائح غير طبيعية منها، إلى جانب اختلاف مذاقها المعتاد، من المؤشرات التي تستوجب تجنب تناولها، موضحة أن المستهلكين يجب أن يفحصوا المنتجات جيدًا عند شرائها، وألا تجعلهم العروض والتخفيضات يتغاضون عن التأكد من سلامة الأغذية وتاريخ صلاحيتها.

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وشددت على أهمية التعامل بحذر مع أي منتج تظهر عليه علامات فساد، وعدم المجازفة بتناوله لمجرد عدم انتهاء التاريخ المدون عليه، إذ إن ظروف التخزين غير المناسبة قد تؤثر في سلامة الطعام.

حفظ الطعام المطهي داخل الثلاجة

وأكدت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ضرورة حفظ الطعام المطهي داخل الثلاجة، وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، موضحة أن هذه الظروف قد تساعد على نمو البكتيريا، بما يزيد من مخاطر فساد الطعام والتعرض للمشكلات الصحية.

طرق التخلص من روائح الطعام في المنزل

كما نصحت بإذابة الأغذية المجمدة داخل الثلاجة، على الرف السفلي، بدلًا من تركها على رخامة المطبخ، بما يساعد على التعامل معها بطريقة أكثر أمانًا ويحد من تعرضها لظروف غير مناسبة أثناء الذوبان.

أدوات نظيفة وأوعية محكمة لحماية الغذاء

وللحد من تلوث الطعام داخل المنزل، شددت نهلة عبد الوهاب على ضرورة استخدام أدوات نظيفة عند تقطيع وتجهيز الأغذية، والاهتمام بغسل اليدين جيدًا قبل التعامل مع الطعام، إلى جانب حفظ بقايا الوجبات في أوعية مناسبة ونظيفة ومحكمة الإغلاق.

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وأشارت إلى أن الأوعية الزجاجية المحكمة تُعد خيارًا مفضلًا لحفظ بقايا الطعام، مؤكدة أن الالتزام بقواعد النظافة والتخزين السليم لا يساعد فقط على حماية صحة أفراد الأسرة، بل يسهم أيضًا في تقليل هدر الطعام والاستفادة منه بطريقة آمنة.

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