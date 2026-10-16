كنز مخفي داخل أجهزة الكمبيوتر القديمة.. كم تساوي السنون الذهبية؟

قد تخفي أجهزة الكمبيوتر القديمة ثروة صغيرة لا يلتفت إليها كثيرون، إذ تحتوي بعض المعالجات والمكونات الإلكترونية على كميات من الذهب تُستخدم لتحسين كفاءة الاتصال الكهربائي ومقاومة التآكل.

لكن المفاجأة أن وجود هذا المعدن الثمين لا يعني بالضرورة إمكانية تحقيق أرباح كبيرة من استخراجه، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعالجة وإعادة التدوير.

أين يوجد الذهب داخل الكمبيوتر؟

تظهر بعض الأجزاء الذهبية بوضوح في المعالجات المركزية القديمة، خصوصًا السنون والموصلات المستخدمة في ربط المعالج باللوحة الأم.

ويُستخدم الذهب في هذه المواضع نظرًا لقدرته على مقاومة الأكسدة والتآكل، إلى جانب توفير اتصال كهربائي موثوق، لكن هذه الأجزاء لا تتكون بالكامل من الذهب، كما قد يعتقد البعض، وإنما تحتوي عادةً على طبقة رقيقة من المعدن النفيس تغطي معادن أخرى، مثل النحاس أو سبائك معدنية مختلفة.

وتختلف كمية الذهب الموجودة من جهاز إلى آخر، وفقًا لنوع المعالج وتاريخ تصنيعه وتصميم المكونات وسماكة الطلاء المستخدم.

كمية الذهب في المعالجات القديمة

بحسب تقرير نشره موقع «بي جي آر» الأمريكي، فإن تجربة عرضتها إحدى قنوات اليوتيوب نجحت في استخلاص أقل بقليل من جرام واحد من الذهب من 150 معالجًا من طراز «إنتل بنتيوم 4».

وتكشف هذه النتيجة محدودية كمية الذهب الموجودة في المعالج الواحد، إذ يتطلب الحصول على كمية ملموسة منه جمع أعداد كبيرة من القطع الإلكترونية، ثم إخضاعها لعمليات استخلاص متخصصة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الاحتفاظ بالمعالجات القديمة بغرض استخراج الذهب منها قد لا يكون مجديًا اقتصاديًا للأفراد، خصوصًا عند احتساب تكاليف المعدات والمواد المستخدمة والوقت اللازم لإتمام العملية.

هل تحتوي أجهزة الكمبيوتر القديمة على ذهب أكثر؟

قد تكون بعض المكونات الإلكترونية القديمة أكثر جاذبية لعمليات إعادة التدوير، إذ استُخدمت في عدد من الأجهزة المصنعة خلال ثمانينيات القرن الماضي طبقات ذهبية أكثر سماكة مقارنة بكثير من المكونات الحديثة.

ووفقًا لتقديرات نقلها التقرير عن شركة «فينيكس ريفاينينج»، قد تحتوي بعض لوحات الكمبيوتر التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي على كميات تتراوح بين جرام وخمسة جرامات من الذهب.

ومع ذلك، لا تمثل هذه الأرقام قاعدة ثابتة لجميع الأجهزة، لأن كمية المعدن تختلف باختلاف نوع اللوحة ومكوناتها وتصميمها.

هل يمكن تحويل المعالجات القديمة إلى مصدر للربح؟

رغم جاذبية الفكرة، فإن استخراج الذهب من النفايات الإلكترونية ليس عملية بسيطة، وقد تتجاوز تكاليف استخلاص المعدن قيمته، خاصة عند التعامل مع كميات صغيرة.

كما أن استخدام بعض المواد الكيميائية في عمليات الاستخلاص قد يؤدي إلى مخاطر صحية وبيئية، إذا لم تُنفذ العملية داخل منشآت مجهزة وفقًا لمعايير السلامة.

لذلك، يُنصح بتسليم المعالجات واللوحات الإلكترونية القديمة إلى جهات متخصصة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية واستخلاص المعادن.