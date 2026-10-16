قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟
بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي
القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران
مباحثات عسكرية بين العراق وإيطاليا.. وفؤاد حسين: لا نسعى للحرب وندعم مسارات السلام
في ظروف غامضة.. وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع داخل مدرسة بالإسماعيلية
من مقر القيادة المشتركة.. بوتين: سنواصل التقدم في دونيتسك
لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض
لم يتقدم أحد.. الوفد يغلق باب الطعون في اليوم الأول دون تظلمات أو تنازلات
دون تغيير| الريال السعودي والدينار الكويتي.. أبرز أسعار العملات العربية الآن
الخارجية الفرنسية: تنفيذ المرحلة الثانية من خطة شرم الشيخ للسلام أولوية نكرس جهودنا من أجلها
روح وجسد.. الهلال الأحمر يطلق حملة ريد ويك لتعزيز الصحة النفسية لدى طلاب الجامعات
الجيش السوداني يشن هجوما بالمسيرات الإستراتيجية على مواقع الدعم السريع غربي الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كنز مخفي داخل أجهزة الكمبيوتر القديمة.. كم تساوي السنون الذهبية؟

السنون الذهبية
السنون الذهبية
أحمد أيمن

قد تخفي أجهزة الكمبيوتر القديمة ثروة صغيرة لا يلتفت إليها كثيرون، إذ تحتوي بعض المعالجات والمكونات الإلكترونية على كميات من الذهب تُستخدم لتحسين كفاءة الاتصال الكهربائي ومقاومة التآكل. 

لكن المفاجأة أن وجود هذا المعدن الثمين لا يعني بالضرورة إمكانية تحقيق أرباح كبيرة من استخراجه، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعالجة وإعادة التدوير.

أين يوجد الذهب داخل الكمبيوتر؟

تظهر بعض الأجزاء الذهبية بوضوح في المعالجات المركزية القديمة، خصوصًا السنون والموصلات المستخدمة في ربط المعالج باللوحة الأم. 

ويُستخدم الذهب في هذه المواضع نظرًا لقدرته على مقاومة الأكسدة والتآكل، إلى جانب توفير اتصال كهربائي موثوق، لكن هذه الأجزاء لا تتكون بالكامل من الذهب، كما قد يعتقد البعض، وإنما تحتوي عادةً على طبقة رقيقة من المعدن النفيس تغطي معادن أخرى، مثل النحاس أو سبائك معدنية مختلفة.

وتختلف كمية الذهب الموجودة من جهاز إلى آخر، وفقًا لنوع المعالج وتاريخ تصنيعه وتصميم المكونات وسماكة الطلاء المستخدم.

كمية الذهب في المعالجات القديمة

بحسب تقرير نشره موقع «بي جي آر» الأمريكي، فإن تجربة عرضتها إحدى قنوات اليوتيوب نجحت في استخلاص أقل بقليل من جرام واحد من الذهب من 150 معالجًا من طراز «إنتل بنتيوم 4».

وتكشف هذه النتيجة محدودية كمية الذهب الموجودة في المعالج الواحد، إذ يتطلب الحصول على كمية ملموسة منه جمع أعداد كبيرة من القطع الإلكترونية، ثم إخضاعها لعمليات استخلاص متخصصة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الاحتفاظ بالمعالجات القديمة بغرض استخراج الذهب منها قد لا يكون مجديًا اقتصاديًا للأفراد، خصوصًا عند احتساب تكاليف المعدات والمواد المستخدمة والوقت اللازم لإتمام العملية.

هل تحتوي أجهزة الكمبيوتر القديمة على ذهب أكثر؟

قد تكون بعض المكونات الإلكترونية القديمة أكثر جاذبية لعمليات إعادة التدوير، إذ استُخدمت في عدد من الأجهزة المصنعة خلال ثمانينيات القرن الماضي طبقات ذهبية أكثر سماكة مقارنة بكثير من المكونات الحديثة.

ووفقًا لتقديرات نقلها التقرير عن شركة «فينيكس ريفاينينج»، قد تحتوي بعض لوحات الكمبيوتر التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي على كميات تتراوح بين جرام وخمسة جرامات من الذهب.

ومع ذلك، لا تمثل هذه الأرقام قاعدة ثابتة لجميع الأجهزة، لأن كمية المعدن تختلف باختلاف نوع اللوحة ومكوناتها وتصميمها.

هل يمكن تحويل المعالجات القديمة إلى مصدر للربح؟

رغم جاذبية الفكرة، فإن استخراج الذهب من النفايات الإلكترونية ليس عملية بسيطة، وقد تتجاوز تكاليف استخلاص المعدن قيمته، خاصة عند التعامل مع كميات صغيرة.

كما أن استخدام بعض المواد الكيميائية في عمليات الاستخلاص قد يؤدي إلى مخاطر صحية وبيئية، إذا لم تُنفذ العملية داخل منشآت مجهزة وفقًا لمعايير السلامة.

لذلك، يُنصح بتسليم المعالجات واللوحات الإلكترونية القديمة إلى جهات متخصصة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية واستخلاص المعادن.

السنون الذهبية سعر السنون الذهبية أجهزة الكمبيوتر القديمة ذهب داخل الكمبيوتر المعالجات القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

لتعزيز وعي النشء.. مفتي الجمهورية يشهد ندوة تعريفية بمشروع تحصين بجامعة السويس

رئيس جامعة الأزهر السابق

رئيس جامعة الأزهر السابق يوضح وصية النبي التي تدخلك الجنة

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تحقق أعلى مستوى لها عربيا بتصنيف «QS» لعام 2027 خلال 7 سنوات

بالصور

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد