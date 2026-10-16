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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هطول أمطار غزيرة بشوارع الغربية والمحافظ يرفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت شوارع مراكز محافظة الغربية اليوم هطول أمطار غزيرة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وشيوع موجه صقيع الأمر الذي دفع المارة من المواطنين إلي ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض علي نزلات البرد .

هطول الأمطار الغزيرة 

في المقابل  أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية ،عن رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، تحسُّبًا للتقلبات الجوية المرتقبة خلال يومي الأربعاء والخميس، وفق ما أشارت إليه تقارير هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية حدوث حالة عدم استقرار قد يصاحبها نشاط للرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وكشف "عبد المعطي " أن المحافظة تتعامل بشكل استباقي لضمان حماية المواطنين واستمرار تقديم الخدمات بشكل منتظم.

وجّه المحافظ بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، لضمان رصد أي أحداث طارئة والتعامل معها فورًا، مع إعداد تقارير دورية لتطورات الموقف أولًا بأول.

تفعيل غرف العمليات والطوارئ 

شدد محافظ الغربية على أهمية التأكد من جاهزية معدات الطوارئ، بما في ذلك سيارات الكسح ومعدات الشفط واللوادر والمولدات الكهربائية، إلى جانب توفر الوقود الكافي لتشغيلها. كما شدد على الانتهاء من أعمال تنظيف بالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي، ومراجعة أعمدة الإنارة واللافتات والإشغالات بالشوارع، حرصًا على تفادي أي مخاطر محتملة نتيجة نشاط الرياح.

تكثيف حملات الرقابية 

ووجّه المحافظ بتكثيف المرور الميداني على الطرق الرئيسية والمحاور الحيوية ومداخل المدن، مع التركيز على المناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه، وتجهيز فرق الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع أي مستجدات، سواء كانت إزالة مخلفات أو التعامل مع سقوط أشجار أو لوحات إعلانية، بما يحافظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور والحماية المدنية، حيث تم رفع درجة الجاهزية بكل القطاعات، ومراجعة الشبكات والمحطات وتأمينها، مع الدفع بفرق طوارئ مدربة للتدخل الفوري عند حدوث أي أعطال، لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة دون انقطاع.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي الختام، ناشد محافظ الغربية المواطنين بتوخي الحذر خلال فترات سوء الأحوال الجوية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الوقوف أسفل الأشجار واللوحات المعدنية، وتقليل الحركة قدر الإمكان أثناء نشاط الرياح، مع الالتزام التام بتعليمات الجهات المختصة، حفاظًا على حياتهم وممتلكات.

اخبار محافظة الغربية هطول الأمطار الغزيرة غرق شوارع المحلة ارتداء الملابس الانفاق

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