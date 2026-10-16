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لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض

الحاخام الإسرائيلي دوف ليئور
الحاخام الإسرائيلي دوف ليئور
فرناس حفظي

أصدر الحاخام الإسرائيلي دوف ليئور، المرتبط بحزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، فتوى تجيز للمستوطنين الإسرائيليين قطف الزيتون من البساتين الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن ذلك لا يمثل سرقة، بل يندرج ضمن ما وصفه بإثبات الملكية اليهودية للأرض.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت أن الفتوى صدرت الجمعة، في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات على الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، بالتزامن مع تداول صور ومقاطع مصورة توثق اعتداء مستوطنين على فلسطينيين وصحفية أمريكية تعمل لدى صحيفة «واشنطن بوست» قرب رام الله.

وبرر ليئور موقفه بالقول إن الأرض تعود إلى الشعب اليهودي، وإن الفلسطينيين الذين يتعذر عليهم الوصول إلى بساتينهم لأسباب أمنية يُعتبرون، وفق تفسيره الديني، قد تخلوا عن ثمارها.

 وأضاف أن أصحاب الأشجار حصلوا على تعويض كافٍ من المحاصيل التي جنوها خلال السنوات الماضية.

ولم تقتصر الفتوى على إباحة قطف الزيتون، إذ اعتبر الحاخام أن هذه الممارسة تحمل، بحسب تعبيره، أهمية إضافية تتمثل في تأكيد الملكية اليهودية للأرض، ودعا إلى قطف الزيتون حتى من المناطق البعيدة عن المستوطنات.

في المقابل، رفضت منظمة «حاخامات تسوهار» هذه الفتوى، مؤكدة أن السرقة محرمة على الجميع، يهودا وغير يهود، وأن أخذ الزيتون من دون موافقة أصحابه يمثل انتهاكا دينيا وأخلاقيا، فضلًا عن تداعياته السياسية والتربوية.

وشددت المنظمة على أن ملكية المحاصيل تظل لأصحابها ما دامت الدولة تعترف بحقهم فيها، معتبرة أن تعذر وصول الفلسطينيين إلى بساتينهم بسبب القيود الأمنية لا يعني تخليهم عن ملكيتها، لا سيما إذا كانوا يعتزمون جني المحصول بوسائل آمنة ومسموح بها.

من جانبه، انتقد عضو الكنيست والحاخام جلعاد كريف الفتوى بشدة، واصفا إياها بأنها تشجع على الاستيلاء على محصول الزيتون الفلسطيني، معلنا عزمه المطالبة بفتح تحقيق بشأن الاشتباه في التحريض على ارتكاب جرائم والتحريض على العنصرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر خلال موسم حصاد الزيتون في الضفة الغربية، الذي يشهد، وفق تقارير إعلامية، اعتداءات على مزارعين فلسطينيين وأضرارًا لحقت بأشجار وممتلكات زراعية.

الحاخام الإسرائيلي دوف ليئور حزب «عوتسما يهوديت» قطف الزيتون الضفة الغربية المحتلة

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