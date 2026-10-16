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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحة غزة: مستويات كارثية لمعدلات سوء التغذية والتجويع بين الأطفال وكبار السن

معدلات سوء التغذية
معدلات سوء التغذية
أ ش أ

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن معدلات سوء التغذية والتجويع في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية تفتك بالأطفال وكبار السن والفئات الهشة، في ظل استمرار حرب الإبادة ودخول القطاع عامه الثالث من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ما جعل الجوع واقعا يوميا.

وقالت الوزارة في بيان بمناسبة يوم الأغذية العالمي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنه تم تسجيل 466 حالة وفاة بسبب سوء التغذية والتجويع منذ عام 2024، مع دخول القطاع عامه الثالث تحت حرب إبادة جعلت الجوع واقعا يوميا.

وأضافت أن التوقعات تشير إلى أن أكثر من 1.4 مليون مواطن، يشكلون 67% من السكان، سيواجهون مستويات الأزمة الغذائية أو أسوأ حتى نهاية عام 2026، استمرارا لإعلان المجاعة رسميا في محافظة غزة في أغسطس 2025.

وأوضحت أنه تم تسجيل وفاة 157 طفلا بسبب سوء التغذية، يمثلون ثلث إجمالي وفيات التجويع، مبينة أنه سجل 158,001 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون الخامسة منذ عام 2024 حتى أغسطس الماضي، منها 28,716 حالة شديدة تهدد الحياة.

وأشارت إلى ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 13.6 إلى 33.4 لكل ألف مولود حي بين عامي 2022 و2025، فيما يعاني 12.2% من الأطفال من التقزم، لافتة إلى أن 74,200 طفل بحاجة إلى علاج سوء التغذية الحاد حتى أبريل 2027.

وأكدت "صحة غزة" وجود ارتفاع نسبة فقر الدم بين الحوامل إلى 61% في عام 2026، بعد أن كانت 41% قبل حرب الإبادة.

وأضافت أنه تم تسجيل قرابة 4,000 حالة فقدان حمل في النصف الأول من عام 2026، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الأشهر الستة السابقة، فيما صنفت حالة حمل من كل ثلاث حالات على أنها عالية الخطورة.

وفيما يخص كبار السن، أكدت أنهم يشكلون النسبة الأعلى من وفيات سوء التغذية، بواقع 189 مسنا، يمثلون 40.5% من إجمالي الوفيات.

وأشارت إلى أن 11% من المسنين لم يتناولوا أي وجبة خلال يوم كامل، فيما قلص 48% حصصهم الغذائية لصالح أسرهم، بينما أوقف أو خفض 68% منهم جرعات أدويتهم بسبب نفادها.

وأكدت الوزارة أن الحق في الغذاء حق إنساني أصيل لا يسقط بالحرب، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لضمان دخول الغذاء والمكملات العلاجية والأدوية بشكل آمن ومستدام ودون قيود.

وطالبت بإعطاء الأولوية للأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن، ودعم الإنتاج الغذائي المحلي في قطاع غزة وإعادة إحيائه.

وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة سوء التغذية

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