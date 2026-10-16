لم يتقدم أحد.. الوفد يغلق باب الطعون في اليوم الأول دون تظلمات أو تنازلات

أغلق حزب الوفد، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، باب تلقي طلبات الطعون والتظلمات والتنازلات بشأن المرشحين للهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية، ولم يشهد اليوم الأول تقديم أي طلبات طعون أو تظلمات أو تنازلات.

طلبات الطعون والتظلمات والتنازلات

وكان حزب الوفد قد فتح أبوابه، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، لتلقي طلبات الطعون والتظلمات والتنازلات لمدة يومين، اليوم وغدًا السبت 17 أكتوبر 2026، على أن تُعلن القائمة النهائية يوم 18 أكتوبر، تمهيدًا لإجراء انتخابات الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية، تنفيذًا للقرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، الصادرين عن الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، بشأن الدعوة إلى انعقاد الهيئة الوفدية يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، بمقر الحزب الرئيسي في 1 شارع بولس حنا بالدقي.

انتخابات عليا الوفد

وكان قد تقدم خلال الأيام الستة الماضية 141 مرشحًا لخوض انتخابات الهيئة العليا، بينما تقدم 12 عضوًا للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية.

ومن المقرر أن تشهد انتخابات 30 أكتوبر اختيار 50 عضوًا للهيئة العليا لحزب الوفد، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وقصر القرار حق الترشح وحضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، مع اشتراط سداد الاشتراكات حتى تاريخ انعقاد الهيئة بالنسبة إلى الحضور.