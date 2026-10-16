رئيس «العدل» ووفد من قيادات الحزب يهنئون السعيد غنيم برئاسة «المؤتمر»

في زيارة تعكس حرص الأحزاب المصرية على تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات المشتركة، استقبل حزب المؤتمر، بمقره، النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ووفدًا من قيادات الحزب، لتقديم التهنئة للدكتور السعيد غنيم بمناسبة توليه رئاسة حزب المؤتمر.

تعزيز الحوار والتواصل بين الأحزاب السياسية

وشهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على أهمية تعزيز الحوار والتواصل بين الأحزاب السياسية، وتوسيع مجالات التعاون والعمل المشترك بما يخدم المصلحة الوطنية، مع التأكيد على أن اختلاف الرؤى والتوجهات السياسية لا يتعارض مع التوافق حول القضايا الوطنية المشتركة.

وضم وفد حزب العدل كلًا من الدكتور عبد الغني الحايس، نائب رئيس الحزب، والأستاذ عنتر جاد، نائب رئيس الحزب، والنائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب حسام حسن، نائب رئيس الهيئة البرلمانية والمتحدث الرسمي للحزب، والنائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ وأمين المواطنة بالحزب.