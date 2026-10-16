باسم رجب يترشح على مقعد الهيئة العليا بحزب الوفد في الساعات الأخيرة

تقدم باسم رجب، مسئول العمل الجماهيري السابق بحزب الوفد، بأوراق ترشحه على مقعد الهيئة العليا للحزب، خلال الساعات الأخيرة من فتح باب الترشح، وذلك تحت شعار برنامجه الانتخابي «بداية جديدة»، الذي يستهدف الوصول إلى قرارات تحظى بالتوافق الوفدي وتحظى بقبول الجمعية العمومية.

وأكد رجب أن برنامجه الانتخابي يستهدف تفعيل العمل الجماهيري لحزب الوفد بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال وضع آليات عملية للتواصل مع المواطنين، وتعزيز حضور الحزب في الشارع، بما يسهم في استعادة دوره الجماهيري وتوسيع قاعدة المشاركة في أنشطته وفعالياته.

وأشار إلى أن تمكين الشباب يمثل أحد المحاور الرئيسية في برنامجه، من خلال إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتأهيل الكوادر الشابة وإكسابها الخبرات السياسية والبرلمانية اللازمة، بما يؤهلهم للعمل كمساعدين برلمانيين، ويعزز قدرتهم على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعمل العام.

وأوضح أن المرأة تحظى بمكانة مهمة ضمن برنامجه الانتخابي، من خلال وضع آليات لدعم مشاركتها في العمل الحزبي، وتعزيز دورها في مواقع القيادة وصناعة القرار، بما يضمن الاستفادة من قدراتها وخبراتها في تطوير الأداء الحزبي.

وشدد باسم رجب على أن برنامجه يقوم على إطلاق بداية جديدة للعمل داخل حزب الوفد، ترتكز على التوافق بين الوفديين، وتفعيل المشاركة الجماعية، وتطوير الأداء التنظيمي والجماهيري، بما يعزز قدرة الحزب على التواصل مع المواطنين والتفاعل مع قضاياهم وتطلعاتهم.