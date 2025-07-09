مازدا تفاجئ الأوروبيين بسيارة سيدان كهربائية جديدة.. شاهد

بعد 6 أشهر من الكشف عنها للمرة الأولى في أوروبا، بدأت مازدا 6e (السيدان الكهربائية الجديدة) بالوصول إلى صالات العرض في القارة العجوز.

ومثلما عودتنا مازدا، جاءت السيارة الجديدة بتصميم أنيق وجذاب يجعلها واحدة من أكثر السيارات لفتًا للأنظار في فئتها، رغم أنها ليست تطويرًا يابانيًا بالكامل، بل تتشارك في البنية الهندسية مع سيارة EZ-6 الصينية.

صدمة في الأسعار الأوروبية

في الصين، تباع EZ-6 بأسعار تبدأ من 159,800 يوان (نحو 20,700 يورو) وتصل إلى 181,800 يوان (حوالي 23,600 يورو)، ما يجعلها صفقة مغرية جدًا مقابل القيمة.

لكن في أوروبا، ومع اختلاف الضرائب والمواصفات، تبدأ مازدا 6e من 44,900 يورو لطراز "تاكومي"، وتصل إلى 46,900 يورو لطراز "تاكومي بلس" المزوّد بلمسات فاخرة مثل سقف بانورامي، وخشب داخلي، وجلد نابا جزئي.

مما يجعل النسخة الأوروبية أغلى بـ2.17 مرة من النسخة الصينية، رغم التشابه الكبير بينهما.

رغم أن مازدا 6e أغلى من نظيرتها الصينية، فإنها تظل في نطاق المنافسة مع سيارات كهربائية أخرى في السوق الأوروبي:

تسلا موديل 3: يبدأ من 39,990 يورو ويصل إلى 58,490 يورو.

بي إم دبليو i4: يبدأ من 60,600 يورو لطراز eDrive40.

هذا يضع مازدا بين تسلا وBMW، لكنها تراهن على جودة التصميم والراحة الداخلية لجذب العملاء الباحثين عن تجربة قيادة متفردة.

خيارات البطارية والمدى

تطرح مازدا 6e بخيارين من البطاريات:

بطارية 68.8 كيلوواط/ساعة: مدى يصل إلى 479 كم، بقوة 255 حصانًا.

بطارية 80 كيلوواط/ساعة: مدى أطول يبلغ 552 كم، لكن بقوة أقل قليلاً تصل إلى 242 حصانًا.

الغريب أن الطراز الأعلى مدىً لا يأتي بمحرك أقوى، بل على العكس، ينتج قدرة أقل من الفئة الأساسية. ومع ذلك، فإن كلا الطرازين يتسارعان من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 8 ثوانٍ، وتبلغ السرعة القصوى 175 كم/س، ما يجعلهما مناسبين للقيادة اليومية والسفر داخل المدن وخارجها.

رغم الانتقادات بسبب فرق السعر الكبير بين النسخة الصينية والنسخة الأوروبية، تقدم مازدا 6e مزيجًا جذابًا من التصميم الأنيق، والاعتمادية اليابانية، والتكنولوجيا الحديثة.

وستكون خيارًا لافتًا في سوق السيدان الكهربائية، خاصة لمن يبحث عن التوازن بين الأداء والراحة والتجهيزات.