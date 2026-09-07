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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة جنوب الوادي الأهلية تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

جامعة جنوب الوادى الأهلية
جامعة جنوب الوادى الأهلية
يوسف رجب

أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي، وإشراف الدكتور أحمد علي عامر، المشرف العام على مركز "صحتك"، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد المقبولين ببرامج الجامعة المختلفة للعام الجامعي 2026/2027.

وأوضح رئيس جامعة قنا، تقرر إقامة كافة الفحوصات الطبية بمقر مركز "صحتك" بجامعة قنا بجوار كلية الطب بالحرم الجامعي وذلك بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، وتقرر إجراء الكشف الطبي لطلاب برنامج الهندسة يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.

كما يجرى الكشف الطبي لطلاب برنامج الصيدلة يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، ً وتقرر تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026 لفحص طلاب برنامج الطب والجراحة بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، يعقبه في نفس اليوم الكشف الطبي لطلاب برنامج العلاج الطبيعي بداية من الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.


 

ويخضع طلاب برنامج طب الأسنان للكشف الطبي يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026، في حين يتوجه طلاب برنامج التمريض لإجراء الكشف الطبي يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026.

وتحدد يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026 لإجراء الكشف الطبي لطلاب برنامج الحاسبات والمعلومات، ويجرى الكشف الطبي لطلاب برنامج العلوم الإدارية يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026.

كما تقرر تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2026 لطلاب برنامج الألسن، وتُختتم أعمال الكشف الطبي بتخصيص يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 سبتمبر 2026 للطلاب المتخلفين عن المواعيد المحددة لسائر البرامج، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً في كِلا اليومين.

 


 

قنا جامعة جنوب الوادى صحتك الكشف الطبي أخبار قنا

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