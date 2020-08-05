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مرأة

احذره.. ضيق التنفس ينذرك بـ 10 أمراض خطيرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يمكن أن تسبِّب الأنشطة البدنية الشاقة ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض والسُمنة المفرطة والمرتفعات العالية ضيق النفس لشخص سليم بالإضافة إلى هذه الأمثلة، من المحتمل أن يكون ضيق النفس علامة على وجود مشكلة طبية.


ووفقا لموقع mayoclinic ، أغلب حالات ضيق التنفس عن مشاكل في القلب أو في الرئتين ويشترك القلب والرئتان في توصيل الأُوكسجين إِلى أنسجة الجسم وإزالة ثنائي أوكسيد الكربون، فتؤثر المشاكل في أي من هاتين العمليتين على تَنَفُسك.

يعود سبب ضيق التنفس الذي يأتي بشكل مفاجئ يُعرف بالحاد إلى عدد محدود من الأسباب بما فيها الآتي:


التأق (رد فعل تحسُّسي شديد)

الربو

التسمم بأول أكسيد الكربون

اندحاس القلب (فرط السوائل حول القلب)

داء الانسداد الرئوي

النوبة القلبية

اضطراب نظم القلب (مشاكل عدم انتظام ضربات القلب)

فشل القلب

الالتهاب الرئوي (وغيرها من الالتهابات الرئوية)

استرواح الصدر تقوّض الرئتين

الانصمام الرئوي (تخثر الدم في أحد شرايين الرئة)

نزف الدم المفاجئ

انسداد أعلى الممر الهوائي (انسداد الممر التنفسي)
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