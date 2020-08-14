علاج الحموضة.. بالأدوية والطرق المنزلية





وغالبًا ما نلجأ إلى العلاج الحموضة والحرقان بطرق مختلفة ومع ذلك، إذا فشلت في القيام بذلك، فلا داعي للقلق، فنحن ندعمك بقائمة بعلاج الحموضة الذي قد يساعد بشكل كبير في التخلص من مشاكل الحموضة





1- علاج الحموضة للحامل

للحد والتخفيف من الحرقة اثناء الحمل من دون إيذاء طفلك يجب عليك اتباع ما يلي: تناولي عدة وجبات صغيرة خلال اليوم بدلا من تناول ثلاث وجبات كبيرة لا تستلقي مباشرة بعد تناول الطعام تجنبي شرب الكثير من الماء أثناء تناول الطعام للمساعدة في علاج الحموضة للحامل عند النوم حافظي على مستوى رأسك أعلى من مستوى قدميك أو ضعي وسادة أسفل كتفيك للمساعدة في منع ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء يمكنك استخدام بعض الأدوية للتخفيف من الحرقة ولكن بعد الاستشارة الطبية ارتداء ملابس فضفاضة لتخفيف الضغط على المعدة والبطن تجنبي حدوث الإمساك قد يساعد مضغ العلكة على علاج الحموضة للحامل. في حال استمرار حرقة المعدة لديك، قومي بمراجعة الطبيب على الفور لتقديم المساعدة الضرورية.





2- علاج حموضة المعدة

لاج حموضة المعدة : مشكلة حموضة المعدة تواجه أغلب الناس يوميا، وهذا يعود للعادات السيئة التي يمارسها أغلب الناس، مثل شرب القهوة بكثرة، التدخين، المأكولات الجاهزة والوجبات الغير صحية. H2 Receptor antagonist : هي مجموعة من الأدوية التي تستخدم للتقليل من افراز أحماض المعدة. في هذه المجموعة اربع أدوية : 1. Cimetidine 2. Ranitidine 3. Famotidine 4. Nizatidine تم سحب هذه الأدوية من الأسواق بسبب الأثار الجانبية التي تسببها، بأستثناء Famotidine.

3- علاج الحموضة والحرقان كتير من الناس يعانون من حرقان المعدة والحموضه بعد كل وجبة ولذلك نقدم لكي اليوم علاج الحموضة والحرقان 1- مضغ ربع معلقه من الحلبة الحصى وفى بضعة دقائق لا تشعر باى حموضه او حرقان 2-بذور الكصبره تطحن وتغلى فى ماء وتحلى بقليل من السكر وتشرب 3- شراب كوب من اللبن الرايب كل يوم على الريق على مدار اسبوع ولم جد بعدها اى حموضة 4-تغلى قشور الرمان لانه الرمان دابغ للمعده 5- اكل الخيار والبطيخ يزيل الحموضة 6- يغلى الشبت مع بذوره لان الشبت يزيل الحموضه وينظف المعدة والقولون 7- شرب معلقة من زيت الزيتون يوميا"قبل تناول الاكل

4-ما هي اسباب الحموضة وعلاجها

"يمكن أن تحدث الحموضة بسبب الفجوة الطويلة بين الوجبات أو المعدة الفارغة أو الإفراط الكافيين عندما يكون إفراز الأحماض أكثر من المعتاد - نشعر بالحموضة المعوية. أو الارتجاع الحمضي أو الارتجاع المعدي المريئي (مرض الجزر المعدي المريئي) ،

والذي يحدث عادة عندما نتناول وجبة دسمة أو أطعمة حارة. يمكن أن تكون الحموضة مزعجة للغاية من أجل التخلص من نفسه

علاج الحموضة: 1- هناك العديد من الأدوية المستخدمة في علاج حموضة المعدة، ولكن العديد من الدراسات أثبتت علاقتها في لين العظام، 2- وبالتالي من الأفضل الابتعاد عن مسببات الحموضة، واللجوء للحلول الطبيعيّة عند الإصابة بها، وعدم اختيار الأدوية كخيار أول، 3- ومن العلاجات المنزليّة البسيطة التي تفيد في التخلّص من الحموضة مثل؛ تناول الموز، والبطيخ، وشرب اليانسون، أو شاي الريحان، أو الكمون، أو تناول ملعقة من زيت جوز الهند، أو استخدام الكزبرة كتوابل على الطعام.

علاج الحموضة هو أكثر ما يبحث عنه الكثير ممن يعانون من الحموضة والحرقان، يمكن أن تحدث الحموضة بسبب الفجوة الطويلة بين الوجبات أو المعدة الفارغة أو الإفراط في تناول الشاي أو القهوة أو التدخين أو الكحول"