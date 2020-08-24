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مرأة

لن تصدق.. هذه الفئة العمرية أقل قدرة على نشر فيروس كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:51 م
هذه الفئة العمرية
هذه الفئة العمرية اقل قدرة على نشر فيروس كورونا
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة إيموري في الولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا هم أكثر عرضة 2.78 مرة لنشر فيروس كورونا من كبار السن

ووجدت نتائج الدراسة، أيضًا أن الشباب هم أكثر عرضة لأن ينشروا فيروس كورونا المستجد Covid-19، وذلك بنسبة أكبر من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


اكتشف الباحثون المشرفون على الدراسة،  خلال فترة الوباء أن كبار السن كانوا الفئة الأقل نشرا لفيروس كورونا عن الفئات الأصغر عمرا؛ حيث كشفت ان نتائج التحاليل ان ما يقرب من 10000 حالة إصابة بفيروس كورونا Covid-19 كان خمس حالات فقط مصابين بفيروس كورونا ينقلون الفيروس بين كبار السن، وذلك بنسبة تصل إلى 2٪ فقط.

وتابع الباحثون، أن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي التي قد تحد من الاتصالات الوثيقة مع الآخرين، وتقلل من فرص انتقال فيروس كورونا لكبار السن.

وافادت الدراسات السابقة التي أجريت في مستشفى ماساتشوستس العام في أمريكا، إن هذا قد يشير إلى أن الأطفال هم أكثر الفئات الأكثر نشرا لـ فيروس كورونا بشكل سري لكبار السن.
لن تصدق.. هذه الفئة العمرية أقل قدرة على نشر فيروس كورونا
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