لن تصدق.. هذه الفئة العمرية أقل قدرة على نشر فيروس كورونا

من جامعة إيموري في

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين

اكتشف الباحثون المشرفون على الدراسة، خلال فترة الوباء أن كبار السن كانوا الفئة الأقل نشرا لفيروس كورونا عن الفئات الأصغر عمرا؛ حيث كشفت ان نتائج التحاليل

ان ما يقرب من 10000 حالة إصابة

بفيروس

كورونا Covid-19 كان خمس حالات فقط مصابين بفيروس كورونا ينقلون الفيروس بين كبار السن،

وذلك

بنسبة تصل إلى 2٪ فقط.