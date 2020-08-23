يتحور.. صدمة الصحة العالمية للعالم بشأن فيروس كورونا

عرض برنامج نشرة «السادسة»، المذاع عبر شاشة « الأولى »، تقريرا عن تحور فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، حول العالم وتغيره الجيني. الأولى





وأظهر التقرير بيانا لمنظمة الصحة العالمية يشير إلى تحور الفيروس المستجد وياغير جينيًا.





وقال التقرير أن فقد أظهر حوالي 30% من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 التي جمعتها منظمة الصحة العالمية سابقا علامات على حدوث طفرة وتحور في كورونا المستجد.





وأضاف أن علماء يرجحون استمرار الفيروس للأبد وتحذيرات أخرى من خروجه عن السيطرة.