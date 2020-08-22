أخبار التوك شو| رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية.. وزوجة مريض السمنة: شكرا للرئيس كلمنا وسمعنا ولبى نداءنا

تناولت برامج "التوك شو"، أمس، الجمعة، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها في السطور التالية...





بعد استجابة السيسي.. زوجة مريض السمنة: شكرًا للرئيس كلمنا وسمعنا ولبى نداءنا

تقدمت آية المصري، زوجة مريض السمنة محمود سمير، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الاستجابة لحالة زوجها والتوجيه لعلاجه، قائلة: "شكرًا للرئيس السيسي كلمنا وسمعنا ولبي نداءنا، والإسعاف هنا الآن لنقل زوجى".





مستشار الرئيس لشئون الصحة يشدد على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات الوقاية

أثنى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على التجربة المصرية فيما يخص مواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





مفتي الديار: ضرب الزوج لزوجته يتنافى مع الرجولة.. فيديو قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب أحدا قط، لا زوجة ولا أبناء ولا خادما.









دخلت سمر بهاء، ممرضة متفوقة في الثانوية العامة بنظام المنازل، في نوبة بكاء؛ بعد حصولها على منحة لدراسة الطب.

بكري يشكر نائب "شيوخ" فاز ورفض الاحتفال لوفاة منافسه .. فيديو

كشف الإعلامى مصطفى بكرى عن موقف إنساني لأحد الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بنى سويف.

البرلمان الليبي: شعبنا يفرح عندما يتحدث السيسي عن أزمتنا.. فيديو

قال المستشار الإعلامى لـ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى حميد الصافى، إن ما قامت به الدولة المصرية من جهود دبلوماسية وسياسية لدعم الدولة الليبية لا يخفى على أحد.

بعد إعلانه وقف إطلاق النار.. البرلمان الليبي عن السراج: لا نثق به.. فيديو

عبر المستشار الإعلامى لـ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى حميد الصافى، عن تخوف الجانب الليبي عما سيحدث بعد بيان فايز السراج اليوم بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.









مصطفى بكري بعد وقف إطلاق النار في ليبيا: كثيرون يريدون خطف إنجاز إعلان القاهرة

تساءل الإعلامي مصطفى بكري: "لماذا خلا بيان حكومة الوفاق الليبية اليوم من "إعلان القاهرة"، بما يتضمنه من من حل المليشيات المسلحة، ووقف التدخل الخارجي؟".

الأيام المقبلة ستكشف عن النوايا.. بكري: بيان حكومة الوفاق يتضمن بندا يخل بالسيادة الليبية.. فيديو

قال الإعلامى مصطفى بكرى إن تطورا هاما حدث على الساحة الليبية، بعد إعلان ما يسمى حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار.









"المدارس الخاصة"تطالب بسداد باقي مصروفات الترم 2 لعام كورونا

قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية المدارس الخاصة, إن الدراسة توقفت 15 مارس ولم يكن باقيا علي نهاية العام الدراسي سوي شهر فقط وليس أكثر.









طبيب يحذر من أقراص للصداع يستخدمها المصريون تسبب الفشل الكلوي والكبدي.. فيديو

طالب الدكتور الصيدلي باهر السعيد، المواطنين بالوعى والحذر عند تناول الأدوية.

مهام عقله غير مكتملة.. طبيب نفسي معلقا على تساؤل لماذا يهرب الرجل من الزواج

كشف الدكتور عمرو سليمان استشارى الصحة النفسية، أسباب هروب الرجل من الزواج.









جامعة كفر الشيخ: علاج الطالب أحمد عمر صاحب واقعة التنمر على نفقتنا.. فيديو

قال عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن اختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية، منظومة يحكمها اللوائح والقوانين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشددا على أن تلك اللوائح يتم تطبيقها على كل كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية.

رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

ذكرت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة، أن فايز السراج تقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده في القضية الليبية.



