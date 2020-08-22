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بعد استجابة السيسي.. زوجة مريض السمنة: شكرًا للرئيس كلمنا وسمعنا ولبى نداءنا

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:02 ص
المريض
المريض
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عبد الخالق صلاح
تقدمت آية المصري، زوجة مريض السمنة محمود سمير، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الاستجابة لحالة زوجها والتوجيه لعلاجه، قائلة: "شكرًا للرئيس السيسي كلمنا وسمعنا ولبي نداءنا، والإسعاف هنا الآن لنقل زوجى".

وأكدت آية المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على القناة الأولى، أن زوجها وزنه 275 كيلو وأصيب بالأمراض نتيجة السمنة المفرطة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج المواطن محمود سمير، والذى يعانى من السمنة المفرطة، ويقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على نفقة الدولة.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابة لما نشر عن حالة المواطن، حيث استغنى عنه صاحب المخبز الذى كان يعمل به، وجلس في منزله لفترة، بعدها بدأ وزنه يزداد بشكل غير طبيعى، وأصبح غير قادر على العمل أو الحركة.
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