الأيام المقبلة ستكشف عن النوايا.. بكري: بيان حكومة الوفاق يتضمن بندا يخل بالسيادة الليبية.. فيديو





وأضاف بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إعلان حكومة الوفاق يشمل الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، ويدعو لانتخابات برلمانية فى مارس المقبل.





وتابع بكري: يدعو بيان حكومة الوفاق إلى إعلان منطقة سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح وهو أمر يخل بالسيادة الوطنية الليبية".





وتساءل بكري ، لماذا لا يتضمن بيان حكومة الوفاق "إعلان القاهرة"، بما يتضمنه من حل المليشيات المسلحة ووقف التدخل الخارجي ".





وأكد الإعلامى مصطفى بكرى ، أن الأيام المقبلة ستكشف عن النوايا.

قال الإعلامى مصطفى بكرى إن تطورا هاما حدث على الساحة الليبية، بعد إعلان ما يسمى حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار.