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مفتي الديار: ضرب الزوج لزوجته يتنافى مع الرجولة.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -  لم يضرب أحدا قط، لا زوجة ولا أبناء ولا خادما.


وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن العلاقة الزوجية علاقة موثوقة في القرآن الكريم، بما يتنافى تماما مع قضية ضرب الزوج لزوجته.


وأشار مفتى الديار المصرية، إلى أن القرآن الكريم دعا الزوج والزوجة إلى الأخذ بالأسباب التى تجعل الزواج سكنا ورحمة ومودة.


وأكد مفتى الديار المصرية، أن ضرب الزوج لزوجته يتنافى تماما مع قيم الرجولة ولا يلجأ إليه إلا الضعيف.


وأوضح الدكتور شوقى علام، أن سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - كان يحمل الرقة واللين لبلده بالرغم من إيذاء قومه له.
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