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بعد إعلانه وقف إطلاق النار.. البرلمان الليبي عن السراج: لا نثق به.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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أسامة علي
عبر المستشار الإعلامى لـ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى حميد الصافى، عن تخوف الجانب الليبي عما سيحدث بعد بيان فايز السراج اليوم بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.

وقال حميد الصافى فى مداخلة هاتفية مع بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أمر فايز السراج ليس بيده، جَلَبَ العار والمستعمر التركي والقطري لليبيا، ولا نثق فى مدى وطنيته تجاه ليبيا، معقبا:" كل مقترحات للحل السياسي يبددها السراج بجلب وزراء للحرب".

وتابع المستشار الإعلامى لـ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى: نتمنى كل ما كتبه السراج اليوم على الورق أن يكون بنية خالصة.

ولفت حميد الصافى، إلى أن بعض المصادر أكدت أن الميليشيات التابعة للسراج رفضت بيانه اليوم.

وأصدر فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، بيانا، بالوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، ودعا لانتخابات برلمانية فى مارس المقبل، وأيضا إعلان منطقتي سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح وهو أمر يخل بالسيادة الوطنية الليبية".
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