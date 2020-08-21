بكاء طالبة ثانوية عامة على الهواء بعد قبول منحتها في كلية الطب

دخلت سمر بهاء، ممرضة متفوقة في الثانوية العامة بنظام المنازل، في نوبة بكاء؛ بعد حصولها على منحة لدراسة الطب.





وقالت سمر، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، إنها تزوجت منذ 5 أعوام، وكان زوجها أكثر من دعمها في دراستها، مشيرة إلى أنه يعمل فني معمل، وبقى 42 يومًا في مستشفى العزل بملوي؛ للمساهمة ضمن الأطقم الطبية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.





وتابعت: "حصلت على 98.17%، وبيني وبين الطب الحكومي حوالي درجة ونصف الدرجة"، مضيفة "جوزي قال إن ربنا لو كرمنا؛ هيعمل يومين لله في العمليات الجراحية، وأي حاجة، وده ندر عليه".



