البرلمان الليبي: شعبنا يفرح عندما يتحدث السيسي عن أزمتنا.. فيديو

وأضاف حميد الصافى فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي مصطفى بكرى، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد": نثمن كثيرا بما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة الليبية.









وعبر المستشار الإعلامى لـ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، عن تقدير الشعب الليبي لما نتج عن لقاءات بين الرئيس السيسي والمستشار عقيلة صالح، وايضا نتائج لقاءات عقيلة صالح مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصري بشأن الازمة الليبية.





وتابع حميد الصافى قائلا:" لا يمكن ان نسمح بخطف جهود القاهرة تجاه ليبيا، وشعبنا يفرح عندما يستمع إلى اى خطاب للرئيس السيسى يتحدث فيه عن الأزمة الليبية.



