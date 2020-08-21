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البرلمان الليبي: شعبنا يفرح عندما يتحدث السيسي عن أزمتنا.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال المستشار الإعلامى لـ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى حميد الصافى، إن ما قامت به الدولة المصرية من جهود دبلوماسية وسياسية لدعم الدولة الليبية لا يخفى على أحد.

وأضاف حميد الصافى فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي مصطفى بكرى، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد": نثمن كثيرا بما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة الليبية.


وعبر المستشار الإعلامى لـ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، عن تقدير  الشعب الليبي لما نتج عن لقاءات بين الرئيس السيسي والمستشار عقيلة صالح، وايضا نتائج لقاءات عقيلة صالح مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصري بشأن الازمة الليبية.

وتابع حميد الصافى قائلا:" لا يمكن ان نسمح بخطف جهود القاهرة تجاه ليبيا، وشعبنا يفرح عندما يستمع إلى اى خطاب للرئيس السيسى يتحدث فيه عن الأزمة الليبية.

وأضاف المستشار الإعلامى لـ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إعلان القاهرة الذي أصدره الرئيس السيسى هو ما وضع الأمور فى نصابها الصحيح تجاه حل سياسي للأزمة الليبية.
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