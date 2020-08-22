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أخبار العالم

دراسة تحذر: التكييف يساعد في انتشار فيروس كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:31 م
دراسة تحذر من انتشار
دراسة تحذر من انتشار فيروس كورونا في الاماكن المغلقة
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قسم الخارجي
كشفت دراسة حديثة عن أن الهواء البارد والغرف المكيفة يمكن أن تساعد في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحذر فريق بحث هندي ألماني من أن دور الرطوبة مهم لغاية في انتشار فيروس كورونا عن طريق الجو في الأماكن المغلقة، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

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ووجد العلماء أن الرطوبة تؤثر على الفيروس من خلال ثلاث طرق: حجم القطرات ، وكيف تطفو القطرات ، وكيف تهبط القطرات على الأسطح.

ورأى الباحثون أنه في الغرف الأكثر رطوبة،  تصبح قطرات الفيروس أثقل وتهبط بشكل أسرع في الرطوبة العالية ، ما يوفر فرصًا أقل للآخرين لاستنشاق القطرات الفيروسية المعدية.

ووجدت الدراسة أن الهواء الجاف البارد يجعل القطرات تتقلص وتتدلى لتكون الجو الأمثل للانتقال.موضحة أن الرطوبة المنخفضة تؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف ما يسهل عملية انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأكد الباحثون أنه يجب أن تتمتع الغرف برطوبة نسبية بين 40 و60%، مطالبين الحكومات باعتماد تلك التوصيات في إرشادات الصحة العامة.
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